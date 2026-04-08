قال بيان صادر عن وزارة الخارجية، إنه جرى اتصال هاتفى مساء الثلاثاء 7 أبريل بين الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الوضع الاقليمى ولتنسيق الجهد المشترك بين البلدين الشقيقين لخفض التصعيد الخطير بالمنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول الجهود المبذولة المشتركة للتوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وايران تقضي بوقف إطلاق النار فى ظل هذا المنعطف الدقيق الذى تشهده المنطقة، وتبادل الوزيران الرؤى بشأن آخر المستجدات والتطورات الخاصة بسبل خفض التصعيد والتوتر، واهمية تغليب الحكمة واللجوء للمسار الدبلوماسى والمفاوضات لتجنيب المنطقة تداعيات بالغة الخطورة تهدد السلم والامن الإقليميين والدوليين.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الوزير عبد العاطى جدد خلال الاتصال ادانة مصر الكاملة لاستهداف الدول الخليجية الشقيقة، وشدد على الرفض القاطع لكل الاعتداءات الآثمة وغير المبررة التى طالت الدول الخليجية الشقيقية خلال الفترة الماضية، مؤكدا تضامن مصر التام ووقوفها الكامل مع الدول الخليجية وضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات واحترام امن وسيادة ووحدة وسلامة أراض دول الخليج الشقيقة والأردن والعراق.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق اللصيق خلال الساعات القادمة لمواصلة الجهود المشتركة لخفض التصعيد والعمل على إنهاء الحرب بما يسهم فى دعم الامن والاستقرار بالمنطقة.