تجاوز وتحرك رسمي.. سيد عبد الحفيظ يهاجم حكم مباراة الأهلي وسيراميكا

هاجم سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على فريق كرة القدم، محمود وفا حكم مباراة الأحمر وسيراميكا كليوباترا.

حالة مثيرة للجدل في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

انتهت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج، في لقاء شهد إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

وأثارت إحدى اللقطات الجدل خلال الدقائق الأخيرة، بعدما طالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا، إلا أن الحكم قرر عدم احتسابها عقب الرجوع لتقنية الفيديو.

سيد عبد الحفيظ يهاجم حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

قال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "التحليلات والأرقام تحدث في الاستديو التحليلي، لكن في النتائج والبطولات لا أحد يتذكر هذه التفاصيل، ممكن أبقى أوحش فرقة بس عندي حقوق لازم أخدها، معتقدش فيه حكم في العالم هيقول إنها مش ضربة جزاء غير وفا".

وأضاف: "وأريد أن أعرف هل هو مقرر، مباراة الدور الأول أمام سيراميكا وفا هو الحكم أيضا ـ الاختيارات فيها شبهه، أنك تجيب في المباراة الأولى للزمالك والمصري محمد معروف دولي ومحمود ناجي في الكأس ومباريات الهبوط حكام دوليين، ما هي البطولة التاريخية اللي عملها وفا عشان يأخذ مباراة بين فريقين يتنافسون في جدول الترتيب".

وطالب عبد الحفيظ اتحاد الكرة بالتحقيق مع محمود وفا، كذلك في تصرفه مع بعض اللاعبين، مشيرا إلى أنه دفع اللاعبين بيده.

واختتم عبد الحفيظ: "الحكم تجاوز في حق حسين الشحات والشناوي، كيف مثل هذا التصرف يصدر من حكم، سنخاطب اتحاد الكرة غدا، للمطالبة بالتحقيق في الحالات التحكيمية وتجاوز الحكم ضد اللاعبين، وأيضا للإطلاع على الحوار الذي دار بين محمود عاشور حكم تقنية الفيديو ووفا".

