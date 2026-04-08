إعلان

كيف غيرت نصيحة فهمي عمر مسار حسن المستكاوي؟ الناقد الرياضي يجيب

كتب : أحمد العش

12:04 ص 08/04/2026

حسن المستكاوي في حفل تأبين فهمي عمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الكاتب والناقد الرياضي حسن المستكاوي، عن تفاصيل مهمة من بداياته في عالم الصحافة، خلال مشاركته في حفل تأبين شيخ الإذاعيين الراحل فهمي عمر.

كيف نشأ حسن المستكاوي؟

أوضح "المستكاوي" خلال كلمته، أنه نشأ في أجواء الإعلام الرياضي منذ صغره، متأثرًا بوالده نجيب المستكاوي وأصدقائه، ومن بينهم الكابتن محمود لطيف وفهمي عمر، مشيرًا إلى أنه حين قرر دخول مجال الصحافة، كان يفضل العمل باسم "حسن محمد" رغبة في الابتعاد عن شهرة والده.
وأضاف أن فهمي عمر رفض هذا التوجه، مؤكدًا له أن الاسم لن يساعده على تحقيق الانتشار سريعًا، ونصحه بالاحتفاظ باسم "المستكاوي" لما يحمله من قيمة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن النجاح الحقيقي لا يعتمد على الاسم فقط، بل على إتقان المهنة والتعلم الجيد لقواعدها.
وأشار حسن المستكاوي إلى أن فهمي عمر قدم له آنذاك نصائح موسعة حول أسس النجاح وأخلاقيات العمل الصحفي، وهو ما اعتبره درسًا فارقًا في بداياته المهنية.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني قد نظمت حفل تأبين رئيس الإذاعة الأسبق فهمي عمر، مساء اليوم داخل مبنى ماسبيرو، بحضور عدد من القيادات الإعلامية والشخصيات العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حسن المستكاوي أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للإعلام ماسبيرو فهمي عمر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نصائح طبية

أخبار مصر

اقتصاد

اقتصاد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

