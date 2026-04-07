شهدت مباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل الجاري، في بطولة الدوري المصري العديد من الأحداث المثيرة للجدل، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، التي جمعت بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري المصري

واشتعلت الأجواء قبل دقائق قليلة من نهاية مباراة الأهلي وسيراميكا، بعد مطالبات لاعبي المارد الأحمر بالحصول على ركلة جزاء، في الوقت المحتسب بدل الضائع، بداعي وجود لمسة يد على لاعب سيراميكا كليوباترا.

وفي الدقيقة 4+90، توجه الحكم محمود وفا إلى تقنية الفيديو لمراجعة إمكانية احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، إلا أنه عقب عودة الحكم للفيديو قرر استكمال اللعب وعدم احتساب أي مخالفة، مما أثار غضب لاعبي الأهلي بشكل كبير.

وعقب نهاية المباراة، اعترض عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي على حكم المباراة وقراره بعدم احتساب ركلة جزاء للفريق، مما تسبب في إشهار الحكم العديد من البطاقات للاعبي الفريق.

وأشهر الحكم محمود وفا، بطاقة صفراء لحارس المارد الأحمر مصطفى شوبير، بالإضافة إلى إشهار بطاقة حمراء لكابتن الفريق محمد الشناوي، الذي اعترض بقوة على مستوى الحكم في اللقاء.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 41 نقطة جمعهم من 21 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة، جمعهم من نفس عدد المباريات.