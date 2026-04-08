يقترب من 150 دولار.. قفزة تاريخية لخام برنت المؤرخ مع تصاعد أزمة الإمدادات

كتب : أحمد الخطيب

12:02 ص 08/04/2026

قفز أهم المؤشرات السعرية لبرميل النفط الفعلي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، في إشارة جديدة إلى أن أسواق الخام العالمية باتت تسعر تزايد ندرة الإمدادات نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الحرب الإيرانية.

144.42 دولارًا للبرميل أعلى سعر مسجل للمؤشر العالمي

وبحسب ما نشرته وكالة بلومبرج، سجل خام "برنت المؤرخ"، الذي يستخدم في تسعير نسبة كبيرة من النفط عالميًا، مستوى 144.42 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء، وذلك وفقًا لبيانات "بلاتس" التابعة لشركة S&P Global.

كما شهدت فترة تسعير رئيسية، تستخدم في تحديد المؤشر القياسي، وجود 12 عرض شراء لشحنات نفط دون أي استجابة، وهو ما يعكس شحًا واضحًا في المعروض.

