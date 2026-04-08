قفز أهم المؤشرات السعرية لبرميل النفط الفعلي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، في إشارة جديدة إلى أن أسواق الخام العالمية باتت تسعر تزايد ندرة الإمدادات نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الحرب الإيرانية.

وبحسب ما نشرته وكالة بلومبرج، سجل خام "برنت المؤرخ"، الذي يستخدم في تسعير نسبة كبيرة من النفط عالميًا، مستوى 144.42 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء، وذلك وفقًا لبيانات "بلاتس" التابعة لشركة S&P Global.

كما شهدت فترة تسعير رئيسية، تستخدم في تحديد المؤشر القياسي، وجود 12 عرض شراء لشحنات نفط دون أي استجابة، وهو ما يعكس شحًا واضحًا في المعروض.