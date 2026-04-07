خطف محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الكرة المصري السابق ورئيس نادي جي الحالي، الأنظار خلال احتفاله مع لاعبي فريقه اليوم عقب الفوز على النصر، في دوري الدرجة الثانية المصري.

وحرص محمود شيكابالا على النزول إلى أرضية الملعب، عقب نهاية المباراة مباشرة وسط احتفالات قوية من لاعبي فريقه معه، بعد الفوز على النصر بدوري الدرجة الثانية المصري "ب".

نتيجة مباراة جي والنصر بدوري المحترفين المصري

وحقق فريق جي الفوز اليوم على حساب نظيره النصر، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم 7 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري الدرجة الثانية المصري "ب".

ويذكر أن فريق جي يتواجد ضمن منافسات مجموعة القاهرة "أ" بدوري القسم الثاني "ب"، ويقوده فنيا فؤاد سلامة الذي تولى المهمة خلفا لإبراهيم صلاح.



وكان أسطورة نادي الزمالك والكرة المصري محمود عبد الرازق شيكابالا، أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، في يوليو من العام الماضي 2025 بعد مسيرة مليئة بالإنجازات في الملاعب.

أقرأ أيضًا:

