"داخل الملعب".. شيكابالا يحتفل مع لاعبي جي بعد الفوز على فريق النصر

كتب : يوسف محمد

09:26 م 07/04/2026
    احتفال شيكابالا مع لاعبي جي (1)
    احتفال شيكابالا مع لاعبي جي (3)
    احتفال شيكابالا مع لاعبي جي (2)
    احتفال شيكابالا مع لاعبي جي (5)
    احتفال شيكابالا مع لاعبي جي (6)
    احتفال شيكابالا مع لاعبي جي (4)
    احتفال شيكابالا مع لاعبي جي (8)
    احتفال شيكابالا مع لاعبي جي (9)
    احتفال شيكابالا مع لاعبي جي (7)

خطف محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الكرة المصري السابق ورئيس نادي جي الحالي، الأنظار خلال احتفاله مع لاعبي فريقه اليوم عقب الفوز على النصر، في دوري الدرجة الثانية المصري.

وحرص محمود شيكابالا على النزول إلى أرضية الملعب، عقب نهاية المباراة مباشرة وسط احتفالات قوية من لاعبي فريقه معه، بعد الفوز على النصر بدوري الدرجة الثانية المصري "ب".

نتيجة مباراة جي والنصر بدوري المحترفين المصري

وحقق فريق جي الفوز اليوم على حساب نظيره النصر، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم 7 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري الدرجة الثانية المصري "ب".

ويذكر أن فريق جي يتواجد ضمن منافسات مجموعة القاهرة "أ" بدوري القسم الثاني "ب"، ويقوده فنيا فؤاد سلامة الذي تولى المهمة خلفا لإبراهيم صلاح.


وكان أسطورة نادي الزمالك والكرة المصري محمود عبد الرازق شيكابالا، أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، في يوليو من العام الماضي 2025 بعد مسيرة مليئة بالإنجازات في الملاعب.

أقرأ أيضًا:

النادي الأهلي يعلن تفاصيل إصابة بلال عطية ومدة غيابه عن الملاعب

"رجع الهوية".. رسالة قوية من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة سيراميكا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

"أتحفظ على البيان".. أول تعليق لمظهر شاهين على إحالته للتحقيق بالأوقاف
حقيقة سقوط سقف فصل في مدرسة بالمعادي.. التعليم تكشف التفاصيل
لماذا نحتفل باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل؟.. مجدي بدران يوضح
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: أمطار رعدية محتملة على هذه المناطق
مهلة باكستان.. رد إيجابي من إيران وعرض المقترح على ترامب
محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 1 سيراميكا كليوباترا.. الدوري المصري
حرب إيران وأمريكا.. كيف أشعلت خلافا بين القوى العظمى في مجلس الأمن؟