كشف النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل الجاري، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق الشاب بلال عطية، خلال مشاركته مع فريق الشباب بالنادي أمس أمام طلائع الجيش.

وكان عطية غادر ملعب مباراة فريق الشباب أمس أمام طلائع الجيش بدوري الجمهورية، بعد تعرضه لإصابة في الركبة وتوجه مباشرة إلى المستشفى، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للكشف عن تفاصيل إصابته.

تفاصيل إصابة بلال عطية لاعب الأهلي

وأكد أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي، أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية اللازمة، بناءٍ على هذه الفحوصات، تم التأكد من سلامة الرباط الصليبي الأمامي.

وأوضح أسامة، أن اللاعب يعاني من كدمات في عظام الركبة وجزع في الرباط الداخلي، جزع في الرباط الصليبي الخلفي، وقطع في الغضروف الداخلي.

وأشار رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين، أن اللاعب يحتاج للعلاج التحفظي لمدة 6 أسابيع، ثم يعاد بعدها الفحص الطبي لتقييم حالته الصحية.

انتقال بلال عطية لراسينج الإسباني

وكان الأهلي اعلن منذ عدة أيام موافقته، على انتقال بلال عطية إلى فريق راسينج الإسباني على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء للفريق الإسباني.

ومن المقرر أن يتجه اللاعب الشاب إلى إسبانيا خلال الأيام المقبلة، للانضمام إلى فريقه الجديد راسينج الإسباني، ذلك عقب انتهاء مباريات فريقه بقطاع الناشئين ببطولة الجمهورية.

أقرأ أيضًا:

"معاد للسامية".. بن غفير يهاجم حكيم زياش بسبب دعمه فلسطين

"لاعب بايرن ميونخ".. ستيفن جيرارد يحدد أفضل بديل لصلاح داخل ليفربول



