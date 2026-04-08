اليوم محاكمة شاب تعدى جنسيًا على ربة منزل في السيدة زينب

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة عاطل؛ لاتهامه بالاعتداء جنسيًا على ربة منزل بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

تفاصيل اتهام عاطل بالاعتداء على سيدة

وكان رجال مباحث قسم شرطة السيدة زينب تلقوا بلاغًا من ربة منزل، اتهمت خلاله شابًا بمواقعتها كرهًا عنها داخل نطاق القسم.

وأفادت المجني عليها في أقوالها بأنها كانت تربطها بالمتهم علاقة عاطفية، قبل أن يستدرجها إلى مسكنه بأسلوب التحايل، حيث استغلت الثقة بينهما، لتفاجأ بقيامه بالاعتداء عليها دون رضاها.

على الفور، شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث، نجح في تحديد هوية المتهم ومكان تواجده، حيث تم ضبطه عقب تقنين الإجراءات، وتبين أنه عاطل.

وأقر بارتكاب الواقعة، ليتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

