اليوم محاكمة شاب تعدى جنسيًا على ربة منزل في السيدة زينب

كتب : محمود الشوربجي

12:07 ص 08/04/2026

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة عاطل؛ لاتهامه بالاعتداء جنسيًا على ربة منزل بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

تفاصيل اتهام عاطل بالاعتداء على سيدة

وكان رجال مباحث قسم شرطة السيدة زينب تلقوا بلاغًا من ربة منزل، اتهمت خلاله شابًا بمواقعتها كرهًا عنها داخل نطاق القسم.

وأفادت المجني عليها في أقوالها بأنها كانت تربطها بالمتهم علاقة عاطفية، قبل أن يستدرجها إلى مسكنه بأسلوب التحايل، حيث استغلت الثقة بينهما، لتفاجأ بقيامه بالاعتداء عليها دون رضاها.

على الفور، شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث، نجح في تحديد هوية المتهم ومكان تواجده، حيث تم ضبطه عقب تقنين الإجراءات، وتبين أنه عاطل.

وأقر بارتكاب الواقعة، ليتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

أخبار مصر

كيف غيرت نصيحة فهمي عمر مسار حسن المستكاوي؟ الناقد الرياضي يجيب
"فستان أنيق".. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة
أخبار مصر

البترول: حقل "التمساح" الجديد يغطي 15% من استهلاك مصر
أخبار مصر

"نستعد للشر".. الدكتور محمود محيي الدين يكشف لأول مرة تأثيرات حرب إيران
أخبار مصر

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: أمطار رعدية محتملة على هذه المناطق

