أعلنت وزارة التربية والتعليم القطرية إغلاق جميع المدارس في أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع كإجراء احترازي في ظل الوضع الإقليمي الراهن.

وأضافت "التعليم القطرية"، بحسب بيان لها، أنه في ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تطبيق إجازة نهاية أسبوع مطولة اعتباراً من اليوم، 8 أبريل 2026، في جميع المراحل والمدارس الحكومية والمؤسسات التعليمية ودور الحضانة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بدلاً من يومي 22 و23 أبريل، في إطار نهج احترازي يهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي.

وأعربت الوزارة، عن تقديرها لتعاون أولياء الأمور والطلبة، مثمنةً جهود الهيئات الإدارية والأكاديمية وتفانيهم في أداء رسالتهم التعليمية، ومؤكدةً استمرارها في متابعة المستجدات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإحاطة الميدان التربوي بأي تحديثات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.