لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 1 سيراميكا كليوباترا.. نهاية الشوط الأول

كتب : يوسف محمد

07:45 م 07/04/2026 تعديل في 08:50 م
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (1)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (2)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (5)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (6)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (4)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (7)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (9)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (3)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (8)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (11)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (12)
    لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (10)
    مباراة الأهلي وسيراميكا
    مباراة الأهلي ضد سيراميكا

يلاقي النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب" في الجولة الأولى بالمرحلة النهائية للدوري المصري.

تشكيل الأهلي في مباراة سيراميكا بالدوري المصري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: يوسف بلعمري، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية وإمام عاشور

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مروان عثمان وأحمد سيد زيزو

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي بالدوري

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: كريم الدبيس، جاستس آرثر، رجب نبيل، سعد سمير وأحمد هاني

خط الوسط: محمد رضا بوبو، إبراهيم محمد وأحمد بلحاج

خط الهجوم: صديق أوجولا وفخري لاكاي

أبرز أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري المصري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 11: عرضية من إمام عاشور يبعدها دفاع سيراميكا كليوباترا

الدقيقة 17: سيطرة على الكرة من لاعبي الأهلي في منتصف الملعب

الدقيقة 26: تسديدة من أليو ديانج تصطدم بدفاع فريق سيراميكا كليوباترا وتعود لإمام عاشور الذي سددها بقوى ولكنها مرت خارج المرمى

الدقيقة 34: تسديدة قوية من إمام عاشور تصطدم بدفاع فريق سيراميكا كليوباترا

الدقيقة 40: فخري لاكاي يسجل الأول لسيراميكا في مرمى الأهلي

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي وسيراميكا كليوباترا

