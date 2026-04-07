أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، التشكيل الرسمي لمواجهة ريال مدريد، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "سانتياجو بيرنابيو" قمة ريال مدريد وبايرن ميونخ، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: ستانيسيتش - تاه - أوباميكانو - لايمر

خط الوسط: كيميتش - بافلوفيتش - جنابري

خط الهجوم: كين - دياز - أوليز

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب "سنتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي.