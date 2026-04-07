تشكيل بايرن ميونخ الرسمي لمواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

08:16 م 07/04/2026

هاري كين ولويس دياز

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، التشكيل الرسمي لمواجهة ريال مدريد، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "سانتياجو بيرنابيو" قمة ريال مدريد وبايرن ميونخ، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: ستانيسيتش - تاه - أوباميكانو - لايمر

خط الوسط: كيميتش - بافلوفيتش - جنابري

خط الهجوم: كين - دياز - أوليز

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب "سنتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي.

بايرن ميونخ ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

بعد تهديدات ترامب.. إيران تعلن قطع الاتصالات المباشرة مع أمريكا
ساعات ما قبل العاصفة.. إنذار ترامب يضع حرب إيران على حافة الانفجار
بعد ضجة محمد الخشن.. المركزي يشدد ضوابط منح القروض وتجديد التسهيلات بالبنوك
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى توضح
تجربة غريبة.. موظفو اليابان يحولون كراسي المكاتب إلى سيارات سباق

