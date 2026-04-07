طلب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد مهلة إيران لمدة أسبوعين، ومن طهران فتح مضيق هرمز خلال المدة ذاتها "كبادرة حسن نية".

وقال رئيس وزراء باكستان: "أحث جميع الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لإفساح المجال أمام الدبلوماسية لإنهاء الحرب نهائياً".

وذكر رئيس وزراء باكستان أن "الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط تتقدم بثبات">

ساعات قليلة تفصل طهران عن الموعد الذي حدده البيت الأبيض، ليبدأ معها "العد التنازلي" لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استهداف إيران وعودتها إلى العصر الحجري، إذا لم تقم بفتح مضيق هرمز.