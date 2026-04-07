باكستان تطلب من ترامب تمديد المهلة الممنوحة لإيران لمدة أسبوعين

كتب : وكالات

09:55 م 07/04/2026

شهباز شريف رئيس وزراء باكستان

طلب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد مهلة إيران لمدة أسبوعين، ومن طهران فتح مضيق هرمز خلال المدة ذاتها "كبادرة حسن نية".
وقال رئيس وزراء باكستان: "أحث جميع الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لإفساح المجال أمام الدبلوماسية لإنهاء الحرب نهائياً".
وذكر رئيس وزراء باكستان أن "الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط تتقدم بثبات">
ساعات قليلة تفصل طهران عن الموعد الذي حدده البيت الأبيض، ليبدأ معها "العد التنازلي" لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استهداف إيران وعودتها إلى العصر الحجري، إذا لم تقم بفتح مضيق هرمز.

فيديو قد يعجبك



إيران: حققنا نصرًا عظيمًا وأجبرنا أمريكا على قبول مقترحنا المكون من 10
شئون عربية و دولية

إيران: حققنا نصرًا عظيمًا وأجبرنا أمريكا على قبول مقترحنا المكون من 10
أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بالدوري
رياضة محلية

أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بالدوري
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: أمطار رعدية محتملة على هذه المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: أمطار رعدية محتملة على هذه المناطق
كيف غيرت نصيحة فهمي عمر مسار حسن المستكاوي؟ الناقد الرياضي يجيب
أخبار مصر

كيف غيرت نصيحة فهمي عمر مسار حسن المستكاوي؟ الناقد الرياضي يجيب
"نستعد للشر".. الدكتور محمود محيي الدين يكشف لأول مرة تأثيرات حرب إيران
أخبار مصر

"نستعد للشر".. الدكتور محمود محيي الدين يكشف لأول مرة تأثيرات حرب إيران

ترامب يوافق على وقف قصف إيران لأسبوعين ويؤكد: نقترب من اتفاق