أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم، في الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب"، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

حراس المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم ويوسف بلعمري

خط الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور ومروان عطية

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مروان عثمان ومحمود حسن تريزيجيه

ترتيب الأهلي سيراميكا في الدوري المصري

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم أمم سيراميكا، هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعهم من 20 مباراة بالمسابقة.

وعلى الجانب الآخر، يخوض سيراميكا اللقاء وهو يحتل المركز، الرابع بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2025-2026.

