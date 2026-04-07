مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
21:00

أرسنال

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

0 0
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
21:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

"ثلاثي هجومي".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيراميكا بالدوري المصري

كتب : يوسف محمد

07:00 م 07/04/2026 تعديل في 07:06 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لاعبي النادي الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    لاعبي النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي 1 (1)
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي (2)
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    لاعبي النادي الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي 1 (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم، في الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب"، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

حراس المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم ويوسف بلعمري

خط الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور ومروان عطية

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مروان عثمان ومحمود حسن تريزيجيه

ترتيب الأهلي سيراميكا في الدوري المصري

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم أمم سيراميكا، هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعهم من 20 مباراة بالمسابقة.

وعلى الجانب الآخر، يخوض سيراميكا اللقاء وهو يحتل المركز، الرابع بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2025-2026.

النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي وسيراميكا كليوباترا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ساعات ما قبل العاصفة.. إنذار ترامب يضع حرب إيران على حافة الانفجار
شئون عربية و دولية

ساعات ما قبل العاصفة.. إنذار ترامب يضع حرب إيران على حافة الانفجار
"أتحفظ على البيان".. أول تعليق لمظهر شاهين على إحالته للتحقيق بالأوقاف
أخبار مصر

"أتحفظ على البيان".. أول تعليق لمظهر شاهين على إحالته للتحقيق بالأوقاف
الكويت تدعو السكان بعدم مغادرة منازلهم بعد منتصف الليلة
شئون عربية و دولية

الكويت تدعو السكان بعدم مغادرة منازلهم بعد منتصف الليلة
حقيقة سقوط سقف فصل في مدرسة بالمعادي.. التعليم تكشف التفاصيل
مدارس

حقيقة سقوط سقف فصل في مدرسة بالمعادي.. التعليم تكشف التفاصيل
بعد تهديدات ترامب.. إيران تعلن قطع الاتصالات المباشرة مع أمريكا
شئون عربية و دولية

بعد تهديدات ترامب.. إيران تعلن قطع الاتصالات المباشرة مع أمريكا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 1 سيراميكا كليوباترا.. الدوري المصري
معضلة الهيليوم.. كيف تهدد حرب إيران العالم بسكتة تكنولوجية؟