قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن مصر تواجه أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الصراعات الدائرة في المنطقة، مشيرًا إلى أن التحديات العالمية انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، لكن بدرجة أشد من غيرها.

أوضح "عيسى" خلال فيديو نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن العالم يمر باضطرابات حادة بسبب الصراعات الدولية، بما في ذلك التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لافتًا إلى أن هذه الأزمات أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطّل سلاسل الإمداد عالميًا.

وأضاف أن تأثير هذه الأوضاع يظهر في ارتفاع الأسعار عالميًا، إلا أن مصر تشهد معدلات زيادة أعلى وتأثرًا أكبر، وهو ما يعكس، على حد تعبيره، هشاشة في البنية الاقتصادية.

وأشار عيسى، إلى أن الاقتصاد المصري بات حساسًا لأي صدمة خارجية، قائلًا إن أي اضطراب عالمي ينعكس بسرعة على الداخل.

وتطرق إلى ما وصفه بمشكلة في إدارة الشأن الاقتصادي، معتبرًا أن هناك خللًا في أسلوب اتخاذ القرار، وأن غياب التخطيط المبني على دراسات جدوى واضحة أدى إلى نتائج غير محسوبة في عدد من المشروعات والقرارات الاقتصادية، مؤكدًا أن الاعتماد على القرارات السريعة دون تقييم كافٍ للتكلفة والعائد يفاقم الأعباء على الاقتصاد.

تباين بين السياسة الخارجية والداخلية

فرّق "عيسى" في سياق حديثه، بين السياسة الخارجية والداخلية، مؤكدًا أن السياسة الخارجية المصرية تحظى بقدر من التوافق والنجاح في إدارة الملفات الإقليمية، بينما يرى أن السياسات الداخلية تعاني من غياب التوازن في اتخاذ القرار، وعدم وجود مشاركة حقيقية من القوى السياسية أو المجتمعية.

انتقد "الإعلامي" ما وصفه بغياب دور البرلمان وضعف التمثيل السياسي في صنع القرار، معتبرًا أن ذلك يؤدي إلى تمرير قرارات اقتصادية مؤثرة دون نقاش كافٍ أو محاسبة، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على المواطنين.

وطرح "عيسى" تصورًا لحل الأزمة عبر ما أسماه "الشراكة السياسية" أو "تقسيم الأعباء"، بحيث تشارك مختلف القوى في تحمل مسؤولية إدارة الأزمة واتخاذ القرارات، إلى جانب تعزيز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة، بدلًا من اتخاذ القرارات بشكل أحادي.

واختتم الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، حديثه بالتأكيد على أن الشعب المصري يمتلك وعيًا عاليًا وحرصًا على الاستقرار، لكنه حذّر من أن استمرار الضغوط الاقتصادية دون إصلاحات حقيقية قد يهدد التوازن الاجتماعي، داعيًا إلى إعادة النظر في أساليب إدارة الأزمة الاقتصادية بشكل شامل.

