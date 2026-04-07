وجهت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ملعب "المقاولون العرب"، لدعم لاعبي الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا رسالة قوية لتحفيز اللاعب للفوز بالمباراة.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره سيراميكا كليوباترا، على ستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق

ورفعت جماهير المارد الأحمر المتواجدة في المدرجات، لافتة تحمل رسالة حماسية للاعبي الفريق جاء نصها كالتالي: "رجع الهوية رجع الروح، هنحارب على الدوري بكل طموح".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 40 نقطة جمعهم من 20 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

ويمر المارد الأحمر بمرحلة تراجع في المستوى، حيث ودع الفريق خلال الموسم الحالي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.

ويذكر أن نادي الزمالك يحتل حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 46 نقطة جمعهم من 21 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

الأهلي يودع دوري أبطال أفريقيا

وكان المارد الأحمر ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة من الترجي التونسي.

وتلقى الأحمر هزيمة كبيرة في ربع نهائي البطولة أمام الترجي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

