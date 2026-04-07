أعلن الإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة بايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "سانتياجو بيرنابيو" قمة ريال مدريد وبايرن ميونخ، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: أرنولد - روديجر - هويسن - كاريراس

خط الوسط: فالفيردي - بيتارش - تشواميني - جولر

خط الهجوم: مبابي - فينيسيوس

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب "سنتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي.