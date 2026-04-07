دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

0 0
21:00

بايرن ميونيخ

الدوري المصري

سموحة

0 2
17:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

0 0
21:00

أرسنال

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

08:23 م 07/04/2026

ريال مدريد وبايرن ميونخ

أعلن الإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة بايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "سانتياجو بيرنابيو" قمة ريال مدريد وبايرن ميونخ، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: أرنولد - روديجر - هويسن - كاريراس

خط الوسط: فالفيردي - بيتارش - تشواميني - جولر

خط الهجوم: مبابي - فينيسيوس

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب "سنتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي.

