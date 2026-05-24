خروج جميع مصابي حادث "تريلا مطروح" من المستشفى العام بعد تحسن حالتهم - صور

أصيب 9 أشخاص في حادث وقع مساء السبت بمدينة مرسى مطروح، نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل (تريلا) محملة بالمياه بعدد من السيارات الملاكي والأجرة بمدخل شارع الإسكندرية الرئيسي.

وأوضحت المعاينات الأولية أن الحادث وقع إثر تعطل مفاجئ في فرامل الشاحنة، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها واصطدامها بالمركبات المتوقفة في الطريق.

تفاصيل واقعة التصادم

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوات الأمن والمرور وسيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث جرى فرض كردون أمني لتسهيل رفع آثار الحادث وإعادة تنظيم حركة المرور.

وأسفرت قوة الاندفاع عن حدوث تلفيات بعدد من السيارات فيما تواصل الجهات المختصة فحص الواقعة وسماع أقوال شهود العيان للوقوف على ملابساتها.

أسماء المصابين في حادث مطروح

استقبل مستشفى مطروح العام المصابين لتلقي الرعاية الطبية، وهم محمد عصام الدين محمد (18 سنة) الذي يعاني من اشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة، وخير فوزي عبد الجواد (59 سنة)، وملك خير فوزي (17 سنة)، وشروق حماده خيري (15 سنة)، وجني حماده خيري (10 سنوات)، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم نتيجة التصادم.

كما ضمت قائمة المصابين امل محمود محمد (22 سنة)، وأحمد عبد اللطيف الشيخ (55 سنة)، كلاهما يعاني من كدمات وسحجات متفرقة، نحمده فتحي سلامه (55 سنة)، تعاني من اشتباه كسر بالساق اليمنى، وحسن نصر الله محمد (16 سنة) أصيب بحالة إغماء، وتخضع كافة الحالات للفحوصات الطبية اللازمة لاستكمال العلاج.

الإجراءات القانونية وحصر التلفيات

تواصل الأجهزة المعنية رفع آثار الحادث وإزالة السيارات المتضررة من الطريق الساحلي، فيما لم يتم الإعلان رسميًا عن وجود وفيات حتى هذه اللحظة.

وأفادت مصادر طبية باستقرار حالة معظم المصابين، مع استمرار التحقيقات الأمنية لتوثيق الخسائر المادية والتلفيات الجسيمة التي لحقت بالمركبات بمحيط شارع الإسكندرية الرئيسي.