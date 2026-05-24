تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، الأحد، محاكمة 42 متهمًا في القضية رقم 4481 لسنة 2025 جنايات أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية أكتوبر".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، في إطار استكمال نظر القضية المتداولة أمام محكمة الجنايات.

تفاصيل التحقيقات مع 42 متهمًا في قضية "خلية أكتوبر"

وكان أمر الإحالة قد تضمن اتهام المتهمين بتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون والإضرار بمؤسسات الدولة، إلى جانب اتهامات لبعضهم بتمويل الإرهاب.