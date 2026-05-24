احتفل الإعلامي عمرو أديب، بفوز الزمالك بالدوري العام ووصفه بـ"المعجزة الحقيقية".

وأوضح أديب، خلال برنامج "الحكاية" على "MBC مصر"، أن الزمالك نادٍ "بيلعب عشان يعيش" و"إحنا غلابة ومساكين ومعندناش لعيبة"، ورغم ذلك حقق البطولة.

وأشار إلى أن الأهلي عندما يفوز "الكل بيهني ويرحب"، ولما الزمالك يكسب الدرع يجب أن يُستلم "سوكيتي" وليس بطائرة.

ولفت إلى أن "اتهام لاعب الزمالك بالغمز لعواد في البينلتي غير منطقي، طب ما كان يتفقوا من قبل الماتش، فين الروح الرياضية وفين مبروك؟".

وأكد أن فوز الزمالك بهذا الفريق البسيط هو إرادة الله التي لا تُرد، مشددًا على أن الزمالك يستحق التهنئة بكل حب، متسائلاً عن سر عدم الاحتفاء بالدوري إلا عند فوز الأهلي.