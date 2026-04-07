استقر المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الثلاثاء في الدوري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي اليوم، الدفع بالحارس مصطفي شوبير في مركز حراسة المرمي، بعد الاستقرار على قيادة الفريق الفترة المقبلة وانتهاء سياسة التدوير.

كما سيشهد التشكيل عودة المدافع ياسين مرعي لخط الدفاع بجوار ياسر إبراهيم، بينما يفاضل توروب بين الثنائي محمد شريف وأشرف بن شرقي في قيادة الهجوم،

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، يوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، أشرف بنشرقي أو محمد شريف.

