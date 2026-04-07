نفذت مصلحة السجون، حكم محكمة النقض بإعدام عامل زراعي في العقد السادس من العمر يقيم بمركز الحامول في كفر الشيخ، على خلفية اتهامه بقتل طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، بعد تعديه عليها جنسيًا.

كانت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة" في جلسة الأربعاء 25 مايو 2022 قضت وبإجماع آراء أعضائها بإعدام العامل الزراعي عما نسب إليه من اتهامات مذكورة.

كانت جهات التحقيق في كفر الشيخ في عام أحالت المدعو "جمال.ا.أ.أ.ي"، 60 عامًا، عامل زراعي، وزوجة إبنه "نورهان.ع.م.ع.ع"، 17 عامًا، ربة منزل، ويقيمان بمركز الحامول، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، عما أسند إليهما بقتل طفلة.

وتبين من أمر إحالتهما لمحكمة جنايات كفر الشيخ، أنهما في يوم 26 يوليو2021، بدائرة مركز شرطة الحامول، أن المتهم الأول قتل الطفلة سجدة السيد أشرف السيد عباس عبد الهادي، عمدًا بأنه حال إبصاره إياها بالطريق العام اختمرت في رأسه فكرة مواقعتها إياها بغير رضاها فاستدرجها بالحيلة إلى مسكنه.

وكشفت أوراق القضية عن استغلال المتهم لصغر سن الطفلة المجني عليها، وبراءة طفولتها موطئا لذلك، وما أن ابتعد بها عن أعين الناس حتى طرحها أرضًا ونزع عنها ملابسها، وحسر سترته عنه، وجثم عليها كي يقضي غايته منها، وما إن أطلقت الطفلة صياحها مستغيثة حتى كم فاها راطمًا رأسها أرضًا قاصدًا من ذلك إزهاق روحها محدثًا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها، والتي أودت بحياتها.

وأوضحت الأوراق أن المتهم اقترنت جريمته بأخرى وهي في ذات الزمان، والمكان، خطف بالتحايل المجني عليها الطفلة عندما أبصرها تسير بالطريق العام عارضًا عليها اصطحابها إلى مسكنه لإعطائها بعض الحلوي مستغلا براءة طفولتها فانخدعت بذلك وتوجهت رفقته، وتمكن بتلك الوسيلة من استدراجها حيلة إلى مسكنه مباعدًا بينها، وبين أعين الرقباء وذويها.

كما وجه له تهمة شروعه في مواقعة الطفلة بغير رضاها حال كونها لم تبلغ من العمر ثمانية عشرة عامًا ميلاديًا كاملا إذ دلف بالمجني عليها إلى مسكنه حيلة حتي طرحها عنوة أرضًا ونزع عنها ملابسها وحسر سترته عنه، و جثم عليها كي ينال غايته المؤثمة منها يقضي منها، وما إن أطلقت الطفلة صياحها مستغيثة حتى كم فاها راطمًا رأسها أرضًا وهم في مواقعتها إلا أنه خاب في ذلك فقده شهوته الشنيعة وعلى أثره خرت الطفلة صريعة.

أما المتهمة الثانية زوجة ابنه فقد وجه لها اتهامًا بعلمها بوقوع الجرائم محل الاتهامات السابقة، وأعانت المتهم الأول علي الفرار من أوجه القضاء بأن أخفت أدلة تلك الجرائم، وهي جثمان الطفلة المجني عليها.

وبعد تداول القضية في محكمة النقض للنظر فيها قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات كفر الشيخ بإعدام المتهم في جلسة يوم في 15 يناير 2025.