جريمة على ضفاف الرياح.. اختفاء صاحب كافيه ينتهي بجثة غامضة في منشأة القناطر

كتب : صابر المحلاوي

11:36 ص 07/04/2026 تعديل في 11:40 ص

جريمة على ضفاف الرياح - تعبيرية

لم يكن اختفاؤه مجرد غياب عابر، بل بداية لغز مقلق انتهى بمشهد مأساوي على ضفاف الرياح البحيري في منشأة القناطر. ساعات من القلق عاشتها أسرة شاب يعمل صاحب كافيه، قبل أن تتحول الشكوك إلى حقيقة صادمة بالعثور على جثمانه داخل مصرف مائي قريب من مكان عمله.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بتغيب الشاب "إيهاب.ص.خ"، صاحب كافيه بقرية أبو غالب، لتبدأ على الفور عمليات بحث مكثفة، خاصة مع وجود شواهد أثارت الريبة داخل الكافيه.

الفحص المبدئي كشف عن وجود آثار دماء داخل إحدى الغرف بالكافيه، وهو ما زاد من غموض الواقعة، ودفع فريق البحث إلى توسيع دائرة الاشتباه، خصوصًا مع قرب الرياح البحيري من موقع الكافيه.

ومع العثور على آثار دماء على حافة الترعة، تزايدت احتمالات تعرض الشاب لاعتداء، قبل أن يتم التخلص من جثمانه بإلقائه في المياه، لتتجه الأنظار نحو فرضية القتل.

عقب ساعات من البحث، عثرت قوات الأمن على جثة الشاب، ليبدأ فصل جديد من التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد ما إذا كانت الجريمة وراءها خلافات سابقة أو دوافع أخرى.

من جانبها، باشرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقاتها، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وتوقيتها، والأداة المستخدمة في الجريمة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية للوقوف على تفاصيل الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لضبط المتورطين وكشف ملابسات الجريمة، في واقعة تحيط بها علامات استفهام عديدة، بدأت باختفاء غامض وانتهت بجثة على ضفاف المياه.

اقرأ أيضا:

شقوا وشها نصين وطعنوا بناتها في نص السوق.. ماذا حدث مع "سيدة بولاق" في شارع 10؟

كواليس اللحظات الأخيرة.. الداخلية تكشف سر وفاة صانعة محتوى في الهرم

بيان من الداخلية بشأن فيديو "فتاة حلوان"

أحدث الموضوعات

بالصور.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في لبنان
زووم

بالصور.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في لبنان
تظهر في القدمين.. علامة تحذيرية لنقص فيتامين خطير
نصائح طبية

تظهر في القدمين.. علامة تحذيرية لنقص فيتامين خطير
"أنا اللي صغت العقد".. أمير مرتضى يحسم الجدل بشأن أزمة زيزو مع الزمالك
رياضة محلية

"أنا اللي صغت العقد".. أمير مرتضى يحسم الجدل بشأن أزمة زيزو مع الزمالك
الداخلية تكشف تفاصيل "خناقة الأجانب" في أسوان | فيديو
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل "خناقة الأجانب" في أسوان | فيديو

ترامب: حضارة كاملة قد تختفي الليلة مع احتمال تغيير نظام إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: حضارة كاملة قد تختفي الليلة مع احتمال تغيير نظام إيران

تحذير من الكهرباء: تجنبوا الأحمال الثقيلة لعدم فصل التيار وقفل العداد مسبق الدفع
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
"طلعت مش بنتهم".. مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب وقتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية
الطقس السيئ .. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس