لم يكن اختفاؤه مجرد غياب عابر، بل بداية لغز مقلق انتهى بمشهد مأساوي على ضفاف الرياح البحيري في منشأة القناطر. ساعات من القلق عاشتها أسرة شاب يعمل صاحب كافيه، قبل أن تتحول الشكوك إلى حقيقة صادمة بالعثور على جثمانه داخل مصرف مائي قريب من مكان عمله.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بتغيب الشاب "إيهاب.ص.خ"، صاحب كافيه بقرية أبو غالب، لتبدأ على الفور عمليات بحث مكثفة، خاصة مع وجود شواهد أثارت الريبة داخل الكافيه.

جريمة على ضفاف الرياح.. آثار داخل الكافيه تثير الشكوك بمنشأة القناطر

الفحص المبدئي كشف عن وجود آثار دماء داخل إحدى الغرف بالكافيه، وهو ما زاد من غموض الواقعة، ودفع فريق البحث إلى توسيع دائرة الاشتباه، خصوصًا مع قرب الرياح البحيري من موقع الكافيه.

ومع العثور على آثار دماء على حافة الترعة، تزايدت احتمالات تعرض الشاب لاعتداء، قبل أن يتم التخلص من جثمانه بإلقائه في المياه، لتتجه الأنظار نحو فرضية القتل.

العثور على جثمان منشأة القناطر

عقب ساعات من البحث، عثرت قوات الأمن على جثة الشاب، ليبدأ فصل جديد من التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد ما إذا كانت الجريمة وراءها خلافات سابقة أو دوافع أخرى.

من جانبها، باشرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقاتها، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وتوقيتها، والأداة المستخدمة في الجريمة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية للوقوف على تفاصيل الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لضبط المتورطين وكشف ملابسات الجريمة، في واقعة تحيط بها علامات استفهام عديدة، بدأت باختفاء غامض وانتهت بجثة على ضفاف المياه.

شقوا وشها نصين وطعنوا بناتها في نص السوق.. ماذا حدث مع "سيدة بولاق" في شارع 10؟

كواليس اللحظات الأخيرة.. الداخلية تكشف سر وفاة صانعة محتوى في الهرم

بيان من الداخلية بشأن فيديو "فتاة حلوان"