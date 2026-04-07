إعلان

"سلامة الغذاء" تبحث مع بيلاروسيا تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

كتب : أحمد جمعة

12:06 م 07/04/2026

تعاون مصري - بيلاروسي لدعم الرقابة على الأغذية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السفير يفغيني سوبوليفسكي، سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية بيلاروسيا لدى جمهورية مصر العربية، ويوجين بيلوف، مستشار سفارة بيلاروسيا بالقاهرة، بمقر الهيئة، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات سلامة الغذاء وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان سبل دعم التعاون الثنائي في مجال الرقابة على الأغذية، وتيسير حركة التجارة البينية للمنتجات الغذائية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، فضلًا عن بحث فرص تبادل المعلومات العلمية والخبرات في مجالات التفتيش والرقابة والتحاليل المعملية.

وأكد رئيس الهيئة حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، بما يسهم في دعم منظومة سلامة الغذاء في مصر، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الغذائية المصرية، مع الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.

من جانبه، أعرب الجانب البيلاروسي عن تقديره لجهود الهيئة في تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، مشيدًا بالتقدم الملحوظ في الإجراءات الرقابية، ومؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال الحيوي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المستمر بين الهيئة والسفارة البيلاروسية، بما يسهم في رفع مستوى النظم الرقابية، وتبادل الخبرات، ودعم سلامة الغذاء، مع التزام مشترك بتحقيق مستقبل أكثر أمانًا وجودة للمنتجات الغذائية في كلا البلدين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سلامة الغذاء سفير بيلاروسيا منظومة الرقابة الغذائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

