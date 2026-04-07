قال بيان صادر عن وزارة الإسكان إن أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ حملات موسعة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتحقيق الانضباط العام، وذلك في إطار تحسين جودة الحياة للمواطنين، والحد من الظواهر العشوائية، وإزالة التعديات والإشغالات.

وقد تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا حول جهود عدد من أجهزة المدن، حيث تمت الإشارة إلى قيام جهاز مدينة العبور بتنفيذ جولة ميدانية موسعة بالحي السادس، شملت تطوير ورفع كفاءة مدخل الحي، من خلال تنسيق الموقع العام، وتطوير الأرصفة، وتركيب "بلاطات إنترلوك" ذات طابع جمالي، إلى جانب صيانة المسطحات الخضراء، ومراجعة منظومة الإنارة العامة، وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي.

إزالة مخالفات تغيير النشاط في 6 أكتوبر

كما نفذ جهاز المدينة حملة مكثفة استهدفت المحاور الرئيسية ومداخل الأحياء والشوارع الحيوية ذات الكثافات المرورية المرتفعة، تضمنت رفع الإشغالات من الطرق والأرصفة، والتعامل الفوري مع المظاهر العشوائية التي تعوق حركة السير أو تسيء إلى المظهر الحضاري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مدينة بدر، نفذ جهاز تنمية المدينة حملة مرورية، بالتنسيق مع إدارة المرور، استهدفت المركبات المخالفة، وأسفرت عن ضبط عدد منها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مدينة 6 أكتوبر، تم تنفيذ حملات مكثفة لرصد وإزالة مخالفات تغيير النشاط في بعض القطع السكنية، حيث تم التعامل مع حالات تحويل البدرومات من جراجات إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للاشتراطات البنائية، وضبط استخدام أجزاء من وحدات سكنية كحضانة دون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

كما شهد القطاع الشرقي حملات صباحية ومسائية مكثفة، أسفرت عن التحفظ على مركبات مخالفة وعربات بيع بدون تراخيص، وإزالة إشغالات تعوق حركة المشاة والسيارات.

وفي إطار رفع كفاءة منظومة النظافة، أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر عن بدء تشغيل وردية ثالثة لرفع المخلفات بعدد من الأحياء، لضمان استمرار العمل على مدار الساعة.

حملات نظافة وإزالة تعديات بأكتوبر الجديدة

وفي مدينة أكتوبر الجديدة، نفذ جهاز المدينة حملة موسعة استهدفت عمارات قطاع (د) بمنطقة الـ800 فدان، تضمنت تكثيف أعمال النظافة، وتقليم الأشجار، وتنسيق المسطحات الخضراء، وتحسين المظهر العام للمناطق المحيطة بالعمارات، بالإضافة إلى إزالة التعديات والاستحواذات غير القانونية على الفراغات العامة.

كما شن جهاز مدينة دمياط الجديدة حملة مكبرة استهدفت الحيين الثاني والرابع، أسفرت عن فصل 17 وصلة مياه غير قانونية، وضبط وفصل 3 مواتير رفع مياه تعمل دون عدادات أو سداد رسوم الاستهلاك، إلى جانب تحصيل المتأخرات المالية من عدد من العملاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

