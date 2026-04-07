أرباح بنك الإسكندرية ترتفع 34.8% خلال 2025 إلى 13.79 مليار جنيه

أعلن بنك الإسكندرية زيادة صافي الأرباح بعد خصم الضرائب 34.8% خلال 2025 على أساس سنوي إلى 13.79 مليار جنيه.

وبحسب بيان للبنك اليوم، فإن صافي الدخل من العائد و الأتعاب والعمولات ارتفع 15.9% إلى 24.9 مليار جنيه.

وارتفع صافي القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك 18.3% إلى 80.7 مليار جنيه، وعلى نفس الخطى زاد إجمالي ودائع العملاء 10.4% إلى 185.7 مليار جنيه.

وزاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 27.3% إلى 2.7 مليار جنيه.