إعلان

أرباح بنك الإسكندرية ترتفع 34.8% خلال 2025 إلى 13.79 مليار جنيه

كتب : منال المصري

12:06 م 07/04/2026

بنك الإسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن بنك الإسكندرية زيادة صافي الأرباح بعد خصم الضرائب 34.8% خلال 2025 على أساس سنوي إلى 13.79 مليار جنيه.

وبحسب بيان للبنك اليوم، فإن صافي الدخل من العائد و الأتعاب والعمولات ارتفع 15.9% إلى 24.9 مليار جنيه.

وارتفع صافي القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك 18.3% إلى 80.7 مليار جنيه، وعلى نفس الخطى زاد إجمالي ودائع العملاء 10.4% إلى 185.7 مليار جنيه.

وزاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 27.3% إلى 2.7 مليار جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بنك الإسكندرية سعر الفائدة أرباح البنوك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجل عبدالرحمن أبو زهرة لـ مصراوي: "للأسف مفيش تحسن في حالة الوالد"
زووم

نجل عبدالرحمن أبو زهرة لـ مصراوي: "للأسف مفيش تحسن في حالة الوالد"
ترامب: حضارة كاملة قد تختفي الليلة مع احتمال تغيير نظام إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: حضارة كاملة قد تختفي الليلة مع احتمال تغيير نظام إيران
مياه مغلية وصدمة عصبية.. تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة في مقتل صغيرة المنوفية
أخبار المحافظات

مياه مغلية وصدمة عصبية.. تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة في مقتل صغيرة المنوفية
مختار جمعة: حرب إيران أكدت انهيار النظام العالمي.. وعلى العرب توحيد الصف
أخبار مصر

مختار جمعة: حرب إيران أكدت انهيار النظام العالمي.. وعلى العرب توحيد الصف
الثانوية الأزهرية 2026.. موعد إعلان جداول الامتحانات
الأزهر

الثانوية الأزهرية 2026.. موعد إعلان جداول الامتحانات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير من الكهرباء: تجنبوا الأحمال الثقيلة لعدم فصل التيار وقفل العداد مسبق الدفع
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
"طلعت مش بنتهم".. مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب وقتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية
الطقس السيئ .. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس