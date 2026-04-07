إعلان

بين وعيد ترامب وحسابات الجنرالات.. هل يمكن القضاء على إيران في ليلة واحدة؟

كتب : محمد جعفر

11:02 ص 07/04/2026

الرئيس دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد قوله إن الولايات المتحدة قادرة على "القضاء على إيران في ليلة واحدة"، ملمحاً إلى أن تلك الليلة "قد تكون مساء الثلاثاء"، غير أن خبراء عسكريين يرون أن هذا السيناريو لا يتوافق مع الواقع العملياتي أو القدرات العسكرية المتاحة.

وفي تحليل نشرته شبكة CNN، قال المحلل العسكري بيتر لايتون، الزميل في معهد جريفيث آسيا والضابط السابق في سلاح الجو الملكي الأسترالي، إن فكرة تدمير دولة بحجم إيران خلال ساعات تتجاوز حدود الإمكانات العسكرية حتى بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها.

تشكيك عسكري في تصريحات ترامب

أكد لايتون أن تأكيد ترامب على إمكانية القضاء على إيران خلال ليلة واحدة لا يتماشى مع القدرات الأمريكية أو الإسرائيلية، موضحاً أن تدمير مئات الأهداف الحيوية في دولة شاسعة مثل إيران خلال 24 ساعة يتطلب قوة نيران وعمليات أعقد بكثير مما يُتصور.

ولفهم حجم المهمة المفترضة، أجرى لايتون تحليلاً رقمياً لما يمكن أن تحشده الولايات المتحدة وإسرائيل في عملية جوية واسعة النطاق.

حسابات القوة الجوية.. مئات القنابل مقابل آلاف الأهداف

وفق التحليل، يمكن لسرب مكون من ست قاذفات شبحية من طراز B-2 حمل 96 قنبلة موجهة من نوع JDAM زنة كل منها 2000 رطل في مهمة واحدة، وإذا تمكنت هذه القاذفات من تنفيذ طلعتين يومياً، فسيصل العدد الإجمالي إلى 192 قنبلة.

وإذا أضيفت قوة مشتركة أمريكية-إسرائيلية تضم 40 مقاتلة من طراز F-15، تحمل كل منها ست قنابل JDAM، فإن ذلك يضيف 240 قنبلة أخرى إلى الضربة الجوية.

وبذلك يصل إجمالي القنابل المحتملة في هذا السيناريو إلى نحو 332 قنبلة فقط، وهو رقم يرى لايتون أنه ضئيل مقارنة بعدد الأهداف العسكرية والبنية التحتية في إيران.

لماذا لا تكفي هذه الضربات؟

يشير لايتون إلى أنه حتى في حال إصابة جميع القنابل لأهدافها بدقة، فإن ذلك لا يعني تحقيق تدمير كامل، موضحًا: "قد تُحدث هذه القنابل أضراراً في كل هدف، لكنها لن تكون كافية على الأرجح لإسقاط جسور متوسطة أو كبيرة الحجم، إذ يعتمد ذلك على عوامل هندسية عديدة".

كما لفت إلى أن محطات توليد الطاقة تعد أهدافاً معقدة، حيث تحتوي عادة على هياكل خرسانية مسلحة قوية تجعل تدميرها الكامل بضربة واحدة أمراً غير مرجح.

أضرار ممكنة… لكن ليس "القضاء على دولة"

ومع ذلك، لا يستبعد المحلل العسكري حدوث أضرار كبيرة في حال تنفيذ ضربات دقيقة، وقال إن إصابة المولدات داخل محطات الطاقة قد يؤدي إلى تعطيلها لفترات طويلة، خاصة أن هذه المعدات لا تتوفر لها بدائل احتياطية بسهولة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة يمكنها تعزيز القوة الجوية عبر قاذفات أخرى مثل B-1 التي تحمل نحو 24 قنبلة JDAM، أو B-52 القادرة على حمل نحو 20 قنبلة.

لكن رغم ذلك، يؤكد لايتون أن الحديث عن القضاء على إيران بالكامل في ليلة واحدة يظل ادعاءً بعيداً عن الواقع العسكري، نظراً لحجم الدولة وتعقيد بنيتها التحتية وقدراتها الدفاعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس دونالد ترامب تهديد ترامب لإيران أمريكا وإيران الحرب على إيران مهلة ترامب لإيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

