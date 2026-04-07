خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير، أمس الإثنين، على ملعب المقاولون العرب، في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز موسم 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن تُقام المباراة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، على استاد المقاولون العرب، الذي يستضيف اللقاء المرتقب بين الفريقين.

وكشف مصدر مطلع أن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الدنماركي ييس توروب، قرر خوض المران الأخير على نفس ملعب المباراة، في خطوة غير معتادة، بهدف تعويد اللاعبين على أرضية الملعب قبل المواجهة.

وأوضح المصدر أن القرار جاء بعد شكوى عدد من لاعبي الفريق إلى سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي، من سوء حالة أرضية الملعب، ما دفع الجهاز الفني لتجربة الملعب بشكل عملي خلال المران الأخير، لتفادي أي مفاجآت خلال اللقاء.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث ضمن مجموعة المنافسة على اللقب برصيد 40 نقطة، جمعها من 20 مباراة، بعدما حقق الفوز في 11 مواجهة، وتعادل في 7، وتلقى خسارتين، مسجلًا 33 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 19 هدفًا.