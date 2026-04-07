يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لانطلاق مشواره في منافسات مجموعة التتويج ضمن المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، حيث يواجه مساء اليوم الثلاثاء نظيره سيراميكا كليوباترا في افتتاح مباريات مرحلة الحسم.

وتضم مجموعة الحسم 6 فرق، وهي: الزمالك، بيراميدز، سموحة، إنبي، المصري البورسعيدي، وسيراميكا كليوباترا. ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر، و3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، مع ملاحظة أن الزمالك لعب مباراة أكثر.

أداء الأهلي في المرحلة الأولى

خاض الأهلي 20 مباراة في المرحلة الأولى من الدوري، وحقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 7، وتلقى الهزيمة في مباراتين.

وعند النظر إلى نتائج الأهلي أمام فرق مجموعة الحسم في الدور الأول، جاءت كالتالي:

الأهلي × الزمالك: فوز الأهلي 2-1 في قمة الدور الأول.

الأهلي × سيراميكا كليوباترا: فوز الأهلي 1-0.

الأهلي × المصري البورسعيدي: تعادل سلبي 0-0.

الأهلي × سموحة: فوز الأهلي 1-0.

الأهلي × إنبي: فوز الأهلي 1-0.

الأهلي × بيراميدز: خسارة 0-2.

وبذلك، نجح الأهلي في جمع 13 نقطة من مجموع نقاط فرق مجموعة الحسم خلال الدور الأول، خسر خلالها 5 نقاط فقط.