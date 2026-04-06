يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غدا الثلاثاء 7 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة تحديد البطل بالدوري المصري.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين محمود وفا حكما لمباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

حكم ساحة: محمود وفا

حكم مساعد أول: محمد مجدي سليمان

حكم مساعد ثانٍ: يوسف البساطي

حكم رابع: محمود رشدي

حكم تقنية الفيديو: محمود عاشور

حكم فيديو مساعد: هشام القاضي

أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمود وفا

وتعد مباراة الغد هى المباراة رقم 3 التي يديرها وفا للنادي الأهلي، في مختلف البطولات حيث سبق له إدارة مباراتين من قبل للأحمر.

وخلال مباراتين أدارهما محمود وفا من قبل للنادي الأهلي، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في المباراتين.

وأشهر وفا 6 بطاقات صفراء في المباريات التي أدارها للمارد الأحمر، ولم يشهر أي بطاقة حمراء في أي مباراة أدارها للفريق.

حكم مباراة الدوري الأول بالدوري بين الأهلي وسيراميكا

ويذكر أن وفا كان قد أدار مباراة الدور الأول، التي جمعت بين الفريقين في الدور الأول من الموسم الحالي 2025-2026، في اللقاء الذي انتهى لصالح الأحمر بهدف دون مقابل.

