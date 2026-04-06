"قبل مباراة سيراميكا".. ماذا يفعل الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمود وفا؟

كتب : يوسف محمد

09:59 م 06/04/2026

النادي الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غدا الثلاثاء 7 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة تحديد البطل بالدوري المصري.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين محمود وفا حكما لمباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

حكم ساحة: محمود وفا

حكم مساعد أول: محمد مجدي سليمان

حكم مساعد ثانٍ: يوسف البساطي

حكم رابع: محمود رشدي

حكم تقنية الفيديو: محمود عاشور

حكم فيديو مساعد: هشام القاضي

أرقام الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لمحمود وفا

وتعد مباراة الغد هى المباراة رقم 3 التي يديرها وفا للنادي الأهلي، في مختلف البطولات حيث سبق له إدارة مباراتين من قبل للأحمر.

وخلال مباراتين أدارهما محمود وفا من قبل للنادي الأهلي، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في المباراتين.

وأشهر وفا 6 بطاقات صفراء في المباريات التي أدارها للمارد الأحمر، ولم يشهر أي بطاقة حمراء في أي مباراة أدارها للفريق.

حكم مباراة الدوري الأول بالدوري بين الأهلي وسيراميكا

ويذكر أن وفا كان قد أدار مباراة الدور الأول، التي جمعت بين الفريقين في الدور الأول من الموسم الحالي 2025-2026، في اللقاء الذي انتهى لصالح الأحمر بهدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

"غياب كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا بالدوري المصري

بسبب التحكيم.. الإسماعيلي يحتج رسميًا ضد حكم مباراته أمام بتروجيت

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



انطلاق "الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري" بالشراكة بين "مؤسسة ساويرس"
أخبار مصر

انطلاق "الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري" بالشراكة بين "مؤسسة ساويرس"
صحفي لترامب: البعض يطالب بتقييم صحتك العقلية.. الأخير يرد: "لم أسمع بذلك"
شئون عربية و دولية

صحفي لترامب: البعض يطالب بتقييم صحتك العقلية.. الأخير يرد: "لم أسمع بذلك"
وزير الحرب الأمريكي: نفذنا عمليتي إنقاذ استثنائيتين في عمق الأراضي الإيرانية
شئون عربية و دولية

وزير الحرب الأمريكي: نفذنا عمليتي إنقاذ استثنائيتين في عمق الأراضي الإيرانية
ترامب: تدمير جسور إيران ومحطات الطاقة سيستغرق أربع ساعات
شئون عربية و دولية

ترامب: تدمير جسور إيران ومحطات الطاقة سيستغرق أربع ساعات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
مدارس

حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية

قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق