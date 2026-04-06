بطاقتين حمراء.. التعادل السلبي يحسم مباراة كهرباء الإسماعيلية وبتروجيت بالدوري

كتب : محمد عبد السلام

08:20 م 06/04/2026

خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية وبتروجيت (1)

حسم التعادل السلبي مباراة كهرباء الإسماعيلية وبتروجيت بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الثانية في مرحلة الهبوط بالدوري المصري.

تفاصيل مباراة بتروجيت وكهرباء الإسماعيلية

وشهدت المباراة بعدم تسجيل أي من الفريقين، في ظل الكثير من المحاولات من الفريقين بخطف الثلاثة نقاط، لكن انتهت المباراة بالتعادل ليمنح كل فريق نقطة واحدة.

وأشهر حكم المباراة بطاقتين حمراء في المباراة الأولى لصالح فريق كهرباء الإسماعيلية للاعب إسلام عبد النعيم في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

وجاءت البطاقة الثانية للاعب فريق بتروجيت بدر موسم بعد تدخل قوي على لاعب كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 55.

ترتيب بتروجيت وكهرباء الإسماعيلية في الدوري

وبهذا التعادل رفع رصيد بتروجيت إلى 27 نقطة ليحتل المركز الخامس، بينما رفع كهرباء الإسماعيلية رصيده إلى 18 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر ضمن ترتيب مجموعة الهبوط.

