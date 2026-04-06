أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق 6 أبريل الجاري، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة للحكم محمود وفا وبعاونه كلا من، محمد مجدي سليمان مساعد أول ويوسف البساطي مساعد ثانٍ.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

حكم ساحة: محمود وفا

حكم مساعد أول: محمد مجدي سليمان

حكم مساعد ثانٍ: يوسف البساطي

حكم رابع: محمود رشدي

حكم تقنية الفيديو: محمود عاشور

حكم فيديو مساعد: هشام القاضي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري المصري

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، غدا الثلاثاء الموافق 7 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب"، في إطار منافسات الجولة الأولى بمرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويدخل المارد الأحمر مباراة الغد أمام سيراميكا كليوباترا، هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعهم من 20 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

وفي المقابل يخوض سيراميكا كليوباترا المباراة، وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 38 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

