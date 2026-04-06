رئيس النواب يبحث مع نظيره الإستوني تعزيز التعاون البرلماني

كتب : نشأت حمدي

09:36 م 06/04/2026
استقبل المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لوري هوسار رئيس برلمان جمهورية إستونيا بمقر المجلس في العاصمة الجديدة.

ورحب المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب رئيس برلمان جمهورية إستونيا في زيارته الأولى إلى مصر، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات المتميزة مع إستونيا، في ضوء حرص قيادتي البلدين على تطوير هذه العلاقات والدفع بها قدماً لآفاق أرحب.

كما توجه بالتهنئة بمناسبة افتتاح مقر جديد لسفارة إستونيا بالقاهرة، داعياً إلى دراسة نقل مقر السفارة في المستقبل القريب إلى العاصمة الإدارية، حيث تعمل الدولة باستمرار على تطويرها لتصبح المركز الإداري للدولة.

وخلال اللقاء، اكد رئيس مجلس النواب حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية بين البلدين، كما أشار إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، داعياً إلى حث الشركات الإستونية على استكشاف الفرص المتوافرة في السوق المصرية، والمقومات المصرية من بيئة استثمارية جذابة في ضوء ما تقدمه الحكومة المصرية من امتيازات وما شهدته مصر من طفرة على مدار السنوات العشر الماضية في مجال البنية التحتية، بما في ذلك شبكة الطرق وتطوير الموانئ وإنشاء المناطق الصناعية الخاصة، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، بالإضافة إلى أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات التعليمية والتكنولوجية والسياحية.

وأعرب رئيس برلمان جمهورية إستونيا عن اعتزاز بلاده بالعلاقات مع مصر وسعيها لتعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة السياسية والبرلمانية والاقتصادية والتجارية والسياحية، مُشيراً إلى الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها البلدين التي ستعظم من فرص التعاون الثنائي.

