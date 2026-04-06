الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

2 0
18:00

جنوى

إعلان

4 صور توثق جولة مارك فيش داخل نادي الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

05:48 م 06/04/2026
قام حازم إمام، مسئول قطاعات الكرة بنادي الزمالك، باصطحاب النجم الجنوب إفريقي مارك فيش، لاعب منتخب جنوب إفريقيا الأسبق، في جولة داخل مقر القلعة البيضاء، على هامش المباراة الودية، التي جمعت فريق الزمالك مواليد 2011 مع أكاديمية مارك فيش.

تفاصيل جولة مارك فيش بنادي الزمالك

شهدت الجولة، زيارة متحف نادي الزمالك، رفقة شكري حسن، المدير الإداري لقطاع الناشئين، حيث حرص مارك فيش على التعرف على تاريخ النادي العريق، والاطلاع على البطولات والإنجازات، التي حققها الزمالك على مدار تاريخه، كما استمع لشرح عن أبرز المحطات التاريخية، التي مر بها النادي.

وخلال الجولة، رحب حازم إمام بالنجم الجنوب إفريقي داخل نادي الزمالك، مؤكداً سعادته بوجوده في القلعة البيضاء، ومشيراً إلى أن النادي يرحب دائماً بالنجوم الكبار في كرة القدم، لما يمتلكونه من تاريخ وخبرات كبيرة تضيف الكثير لمثل هذه الزيارات.

وأكد حازم إمام أن نادي الزمالك يولي اهتماماً كبيراً بقطاع الناشئين وتطوير المواهب الصغيرة، موضحاً أن إقامة مباريات ودية مع الأكاديميات المختلفة تمنح اللاعبين الصغار، فرصة مهمة للاحتكاك واكتساب الخبرات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستقبلهم الكروي.

وفي ختام الجولة، داخل المتحف، حرص حازم إمام ومارك فيش على التقاط الصور التذكارية أمام بطولات النادي، توثيقاً لزيارة النجم الجنوب إفريقي للقلعة البيضاء.

كما حرص الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، على الترحيب بالنجم الجنوب إفريقي خلال تواجده داخل النادي، والتقاط الصور التذكارية معه في أجواء ودية.

إعلان

إعلان

