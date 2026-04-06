تحدث لاعب الزمالك السابق حازم إمام عن تألق ناصر منسي في مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي التي أقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من مرحلة الحسم في الدوري المصري.

وتألق ناصر منسي وسجل هدفين في فوز الزمالك على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف لهدف، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف.

حازم إمام: ناصر منسي أفضل مهاجم في مصر

قال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت": " ناصر منسي أفضل مهاجم حالياً في مصر ويتطور من اداءه كل مباراة مع الزمالك و يظهر بشكل مميز في الدوري المصري".

وأضاف إمام: "كنت أتمنى حصوله على فرصة أكبر مع منتخب مصر، إلا أن ظروف المباريات قد لا تكون ساعدته على الظهور بشكل مؤثر".

وأكد إمام: "حسم لقب الدوري لن يكون سهلًا، مؤكدًا أنه من الصعب أن ينجح أي فريق في تحقيق الفوز بجميع مبارياته المتبقية، خاصة مع تقارب المستويات واشتداد المنافسة في المرحلة الحاسمة من الموسم".