الدوري الإيطالي

يوفنتوس

2 0
18:00

جنوى

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
20:45

ميلان

حازم إمام.. ناصر منسي أفضل مهاجم في مصر

كتب : محمد الميموني

07:49 م 06/04/2026
  ناصر منسي
  ناصر منسي
    ناصر منسي
  ناصر منسي
    ناصر منسي
  ناصر منسي
    ناصر منسي
  حازم إمام
    حازم إمام

تحدث لاعب الزمالك السابق حازم إمام عن تألق ناصر منسي في مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي التي أقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من مرحلة الحسم في الدوري المصري.

وتألق ناصر منسي وسجل هدفين في فوز الزمالك على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف لهدف، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف.

قال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت": " ناصر منسي أفضل مهاجم حالياً في مصر ويتطور من اداءه كل مباراة مع الزمالك و يظهر بشكل مميز في الدوري المصري".

وأضاف إمام: "كنت أتمنى حصوله على فرصة أكبر مع منتخب مصر، إلا أن ظروف المباريات قد لا تكون ساعدته على الظهور بشكل مؤثر".

وأكد إمام: "حسم لقب الدوري لن يكون سهلًا، مؤكدًا أنه من الصعب أن ينجح أي فريق في تحقيق الفوز بجميع مبارياته المتبقية، خاصة مع تقارب المستويات واشتداد المنافسة في المرحلة الحاسمة من الموسم".

ناصر منسي حازم إمام الزمالك

تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
ترامب: فجرنا طائرتي الشحن في إيران لمنع وقوعهما بيد الإيرانيين
ترامب: صباح الأربعاء قد لا توجد إيران على الخريطة
وزير الحرب الأمريكي: نفذنا عمليتي إنقاذ استثنائيتين في عمق الأراضي الإيرانية
