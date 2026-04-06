حسم ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، الجدل المثار حول إمكانية دمج الأندية الشعبية، مؤكداً أن هذا الأمر غير مطروح على الإطلاق خاصة في ظل صعوبة تقبل الجماهير لمثل هذه الخطوة وعلى رأسها جماهير الإسماعيلي.

سويلم: الإسماعيلي لن يستثنى من الهبوط

وأوضح سويلم في تصريحات تلفزيونية أن فكرة إلغاء الهبوط هذا الموسم غير واردة نهائياً، مؤكداً أن القرار لن يتكرر مرة أخرى تحت أي ظرف، حتى في حال هبوط الإسماعيلي الذي سبق أن تم إلغاء الهبوط في موسم سابق بسببه.

وأضاف أن رابطة الأندية وافقت على طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بشأن تبكير موعد نهاية مسابقة الدوري وذلك من أجل منح المنتخب فرصة أفضل للاستعداد لبطولة كأس العالم.

وفي سياق آخر، أبدى سويلم تأييده لمقترح تقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري من خمسة إلى ثلاثة، مؤكداً أن هذا القرار لا يتخذ بشكل فردي بل يتطلب موافقة اتحاد الكرة والأندية مجتمعة.

وشدد عضو رابطة الأندية على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات تنظيمية واضحة تضمن تحقيق العدالة التنافسية وتخدم مصلحة الكرة المصرية على المدى الطويل.

