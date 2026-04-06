الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

قرارات حاسمة من رابطة الأندية بشأن الهبوط ودمج الأندية

كتب - نهى خورشيد

01:22 ص 06/04/2026

النادي الاسماعيلي

حسم ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، الجدل المثار حول إمكانية دمج الأندية الشعبية، مؤكداً أن هذا الأمر غير مطروح على الإطلاق خاصة في ظل صعوبة تقبل الجماهير لمثل هذه الخطوة وعلى رأسها جماهير الإسماعيلي.

سويلم: الإسماعيلي لن يستثنى من الهبوط

وأوضح سويلم في تصريحات تلفزيونية أن فكرة إلغاء الهبوط هذا الموسم غير واردة نهائياً، مؤكداً أن القرار لن يتكرر مرة أخرى تحت أي ظرف، حتى في حال هبوط الإسماعيلي الذي سبق أن تم إلغاء الهبوط في موسم سابق بسببه.

وأضاف أن رابطة الأندية وافقت على طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بشأن تبكير موعد نهاية مسابقة الدوري وذلك من أجل منح المنتخب فرصة أفضل للاستعداد لبطولة كأس العالم.

وفي سياق آخر، أبدى سويلم تأييده لمقترح تقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري من خمسة إلى ثلاثة، مؤكداً أن هذا القرار لا يتخذ بشكل فردي بل يتطلب موافقة اتحاد الكرة والأندية مجتمعة.

وشدد عضو رابطة الأندية على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات تنظيمية واضحة تضمن تحقيق العدالة التنافسية وتخدم مصلحة الكرة المصرية على المدى الطويل.

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
