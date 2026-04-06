موجة جديدة.. انفجارات ضخمة في إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران
كتب : مصراوي
02:55 ص 06/04/2026
وكالات
انطلقت موجة صاروخية إيرانية كبيرة نحو مناطق الوسط والمركز في إسرائيل، إذ ارتفعت أصوات انفجارات ضخمة.
وأطلقت إيران صواريخ عنقودية في هجومين استهدفا تل أبيب ومناطق وسط إسرائيل.
أفاد الإعلام العبري بسقوط في مستوطنة مازكيرت باتيا جنوب شرق رحوفوت.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صواريخ انشطارية سقطت في بني براك ورمات جان وريشون لتسيون وشوهام في منطقة الوسط، وفقا لروسيا اليوم.
هجمات صاروخية إيرانية هجمات صاروخية إيرانية على إسرائيل التوغل الإسرائيلي بجنوب لبنان إسرائيل صورايخ إيرانية في إسرائيل هجوم إيراني جديد على إسرائيل إسرائيل وإيران