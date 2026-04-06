موجة جديدة.. انفجارات ضخمة في إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران

وكالات

انطلقت موجة صاروخية إيرانية كبيرة نحو مناطق الوسط والمركز في إسرائيل، إذ ارتفعت أصوات انفجارات ضخمة.

وأطلقت إيران صواريخ عنقودية في هجومين استهدفا تل أبيب ومناطق وسط إسرائيل.

أفاد الإعلام العبري بسقوط في مستوطنة مازكيرت باتيا جنوب شرق رحوفوت.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صواريخ انشطارية سقطت في بني براك ورمات جان وريشون لتسيون وشوهام في منطقة الوسط، وفقا لروسيا اليوم.