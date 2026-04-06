دوت صفارات الإنذار فجر اليوم الاثنين، في 186 موقعا بتل أبيب والسهل الساحلي وجنوب النقب، وذلك بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أنظمة الدفاع الإسرائيلية تعمل حاليا على اعتراضها، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي وخدمة الإسعاف الإسرائيلية، أعلنوا الأحد أن صاروخا إيرانيا أصاب مبنى سكنيا في مدينة حيفا شمال إسرائيل، ما أسفر عن وقوع 4 إصابات.

أكد الجيش الإسرائيلي، أن المبنى تعرض لـ"ضربة مباشرة بصاروخ"، موضحا أن الصاروخ الذي أصابه "إيراني".