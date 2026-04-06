إعلان

بعد رصد صواريخ من إيران.. إطلاق صفارات الإنذار في 186 موقعا بتل أبيب

كتب : مصراوي

02:48 ص 06/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

دوت صفارات الإنذار فجر اليوم الاثنين، في 186 موقعا بتل أبيب والسهل الساحلي وجنوب النقب، وذلك بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أنظمة الدفاع الإسرائيلية تعمل حاليا على اعتراضها، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي وخدمة الإسعاف الإسرائيلية، أعلنوا الأحد أن صاروخا إيرانيا أصاب مبنى سكنيا في مدينة حيفا شمال إسرائيل، ما أسفر عن وقوع 4 إصابات.

أكد الجيش الإسرائيلي، أن المبنى تعرض لـ"ضربة مباشرة بصاروخ"، موضحا أن الصاروخ الذي أصابه "إيراني".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صفارات الإنذار دوي صفارات الإنذار في تل أبيب تل أبيب إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل الجيش الإسرائيلي

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

