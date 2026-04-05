لقطات من الشوط الأول لمباراة الزمالك والمصري (7)

حقق نادي الزمالك الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الأولى ضمن مرحلة التتويج بالدوري المصري.

تفاصيل مباراة المصري والزمالك

وسجل هدفي الزمالك كلا من: عدي الدباغ في الدقيقة 30، ناصر منسي في الدقيقة 44 و 75، حسام عبد المجيد في الدقيقة 86.

وأحرز هدف المصري الوحيد في المباراة اللاعب أسامة الزمراوي في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

موعد المباراة المقبلة لنادي الزمالك

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك بنظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة الموافق 10 أبريل، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

وبعد فوز الزمالك على المصري، رفع رصيده إلى 46 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد المصري عند 32 نقطة ليحتل المركز الخامس.