مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري بالدوري

كتب : محمد عبد السلام

10:13 م 05/04/2026

لقطات من الشوط الأول لمباراة الزمالك والمصري (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق نادي الزمالك الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الأولى ضمن مرحلة التتويج بالدوري المصري.

تفاصيل مباراة المصري والزمالك

وسجل هدفي الزمالك كلا من: عدي الدباغ في الدقيقة 30، ناصر منسي في الدقيقة 44 و 75، حسام عبد المجيد في الدقيقة 86.

وأحرز هدف المصري الوحيد في المباراة اللاعب أسامة الزمراوي في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

موعد المباراة المقبلة لنادي الزمالك

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك بنظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة الموافق 10 أبريل، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

وبعد فوز الزمالك على المصري، رفع رصيده إلى 46 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد المصري عند 32 نقطة ليحتل المركز الخامس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الدوري المصري الكونفدرالية شباب بلوزداد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
شئون عربية و دولية

دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
رياضة محلية

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق