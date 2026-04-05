" رسالة خاصة من جماهير الزمالك لبيزيرا خلال مباراة المصري

أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

نجح النجم البرازيلي خوان بيزيرا، في السيطرة على قلوب جماهير نادي الزمالك، لما يقدمه من مستوى مميز مع الفريق خلال الفترة الماضية منذ الانضمام إلى الفارس الأبيض.

ويقدم بيزيرا مستوى رائع مع الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي 2025-2026، مما جعله أبرز لاعبي الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي.

وباتت جماهير نادي الزمالك تنتظر وصول الكرة لخوان بيزيرا، لمشاهدة لمسة مميزة تختلف كثيرا عن كل من حوله في الملعب.

لافتة خاصة لخوان بيزيرا في مدرجات ستاد برج العرب

وفي لقطة تعبر عن الحالة المميزة التي خلقها النجم البرازيلي بين جماهير الأبيض، رفع أحد الجماهير لافتة تحمل صورة عدد من لاعبي كرة القدم، على رأسهم محمد صلاح نجم منتخب مصر ورافينيا نجم البرازيل.

ورفع أحد جماهير الفارس الأبيض لافتة تحمل صورة كلا من، محمد صلاح، رافينيا، فينيسوس جونيور، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي وإمام عاشور، مشيرا أن كل هؤلاء اللاعبين بيزيرا يتفوق عليهم.

وكتب على اللافتة جملة: "لم يكن محل نقاش على الإطلاق"، في إشارة إلى الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها خوان بيزيرا.

جدول ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويخوض الفارس الأبيض مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي، هو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 43 نقطة جمعهم من 20 مباراة خاضهم بالمسابقة.

ويمر نادي الزمالك بفترة مميزة خلال الموسم الحالي، حيث يحتل حاليا صدارة ترتيب الدوري المصري، بالإضافة إلى نجاحه في التأهل لنصف كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.

والجدير بالذكر أن الفارس الأبيض، كان قد تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره أوتوهو الكونغولي، في ربع نهائي البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

أقرأ أيضًا:

