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موقف بيراميدز من رحيل زيكو في الصيف

كتب : رمضان حسن

06:29 م 05/06/2026 تعديل في 07:24 م
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    زيكو يحتفل بهدفه في مرمى سيراميكا كليوباترا
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    زيكو مع بيراميدز
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    مصطفى زيكو
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    زيكو بتيشرت بيراميدز
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    زيكو لاعب بيراميدز
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    مصطفى زيكو لاعب الأهلي المحتمل
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    مصطفى زيكو لاعب زد

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رفض نادي بيراميدز مناقشة أية عروض لجناح الفريق مصطفي زيكو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في نادي بيراميدز، إن زيكو مستمر مع الفريق السماوي في الموسم المقبل ولا توجد أي نية لبيعه أو إعارته لأي ناد آخر سواء داخل مصر أو خارجها في ظل القناعة التامة بمستواه وقدراته.

موقف زيكو من البقاء مع بيراميدز

وأوضح، أن زيكو الذي يتواجد حاليًا مع منتخب مصر المشارك في كأس العالم 2026 يشعر براحة كبيرة في نادي بيراميدز ولا يخطط للرحيل وكل تركيزه فقط هو التألق مع المنتخب والنادي وحجز مكانه في منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وساهم زيكو الذي انضم لبيراميدز في يناير الماضي قادمًا من نادي زد، في تتويج الفريق السماوي بكأس مصر وكان أحد أبرز نجوم الفريق مما دفع الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن إلي ضمه للقائمة التي تخوض منافسات المونديال ، كما أن اللاعب تألق في ودية مصر وروسيا بالقاهرة ونجح في تسجيل هدف الفوز.

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بيراميدز زيكو منتخب مصر

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