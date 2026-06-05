نفذت 5 آلاف تذكرة مخصصة لجماهير النادي المصري لحضور نهائي كأس عاصمة مصر أمام نادي إنبي، خلال 5 دقائق فقط من طرحها عبر منصة "تذكرتي"، في مشهد يعكس الحماس الكبير والدعم الجماهيري للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

مطالب بطرح المزيد من التذاكر

طالب عدد من جماهير النادي المصري شركة "تذكرتي" بطرح المزيد من التذاكر، معترضين على تخصيص 5 آلاف تذكرة لفريق إنبي، معتبرين أنه نادي غير جماهيري، ومؤكدين على ضرورة توفير ما لا يقل عن 20 ألف تذكرة للنادي المصري.

فتح باب الحجز للمباراة

في إطار الاستعدادات للقاء النهائي، أعلن النادي المصري فتح باب الحجز أمام الجماهير الراغبة في السفر إلى محافظة السويس لمؤازرة الفريق، حيث يتم الحجز عبر إدارة العلاقات العامة بمقر النادي بحي الضواحي. الحجز متاح يوم الجمعة من الساعة السابعة مساءً وحتى الحادية عشرة مساءً، ويستمر يومي السبت والأحد من الساعة الخامسة مساءً وحتى الحادية عشرة مساءً.

شروط حضور المباراة

أكد النادي أن الحجز يقتصر على حاملي تذاكر المباراة، مع ضرورة امتلاك بطاقة المشجع "Fan ID"، وفقًا للضوابط المنظمة لحضور المباريات.