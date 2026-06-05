اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع ثنائي فريق إنبي أقطاي عبد الله وعلي محمود في فترة الانتقالات الصيفية الحالية إذ يلقي اللاعبين إعجاب كبير من مسئولو القلعة الحمراء.

وكشف مصدر بالأهلي لـ مصراوي، أن أقطاي عبد الله وقع علي عقود رسمية مع النادي الأهلي بمعرفة أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي حيث استأذن اللاعب أولاً منه قبل التوقيع مع القلعة الحمراء في انتظار إرسال عرض رسمي للنادي البترولي، فيما لم يوقع محمود علي .

وأوضح المصدر، أن إدارة نادي إنبي اشترطت الحصول علي 100 مليون جنيه لبيع الثنائي للنادي الأهلي بواقع 60 مليون نظير إتمام صفقة أقطاي و40 مليونًا لبيع محمود علي في الصيف الجاري.

وأوضح المصدر، أن الشريعي سيضع أيضًا في عقود بيع الثنائي إلي الأهلي بعض الامتيازات المالية الأخرى التي سيحصل عليها النادي البترولي تتعلق بنسبة المشاركة وعدد الأهداف.

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