تقرر أن يعود إبراهيم صلاح، المدرب العام لنادي الزمالك، للتواجد على مقاعد البدلاء بداية من مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري المصري الممتاز.

وكان إبراهيم صلاح قد تعرض للإيقاف لمدة 8 مباريات، خلال فترة عمله السابقة مع نادي “جي” بدوري الدرجة الثانية، قبل أن تنتهي العقوبة رسميًا.

رفع الإيقاف عن إبراهيم صلاح

وكشف مصدر مطلع أن اتحاد الكرة ورابطة الأندية أخطرا نادي الزمالك بانتهاء مدة الإيقاف، ليصبح من حق المدرب العام ممارسة مهامه بشكل طبيعي والتواجد مع الجهاز الفني خلال المباريات.

ويعمل إبراهيم صلاح ضمن الجهاز الفني الحالي بقيادة معتمد جمال، بعد توليهما المهمة خلفًا للمدرب السابق يانيك فيريرا.

ويدخل الزمالك مواجهة المصري وهو متصدر جدول ترتيب مجموعة المنافسة على لقب الدوري برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على بيراميدز صاحب المركز الثاني.

