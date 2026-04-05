مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

جميع المباريات

إعلان

بعد انتهاء العقوبة.. مدرب الزمالك يعود لمقاعد البدلاء أمام المصري

كتب : محمد خيري

03:57 م 05/04/2026 تعديل في 04:40 م

لاعبي نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقرر أن يعود إبراهيم صلاح، المدرب العام لنادي الزمالك، للتواجد على مقاعد البدلاء بداية من مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري المصري الممتاز.

وكان إبراهيم صلاح قد تعرض للإيقاف لمدة 8 مباريات، خلال فترة عمله السابقة مع نادي “جي” بدوري الدرجة الثانية، قبل أن تنتهي العقوبة رسميًا.

رفع الإيقاف عن إبراهيم صلاح

وكشف مصدر مطلع أن اتحاد الكرة ورابطة الأندية أخطرا نادي الزمالك بانتهاء مدة الإيقاف، ليصبح من حق المدرب العام ممارسة مهامه بشكل طبيعي والتواجد مع الجهاز الفني خلال المباريات.

ويعمل إبراهيم صلاح ضمن الجهاز الفني الحالي بقيادة معتمد جمال، بعد توليهما المهمة خلفًا للمدرب السابق يانيك فيريرا.

ويدخل الزمالك مواجهة المصري وهو متصدر جدول ترتيب مجموعة المنافسة على لقب الدوري برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على بيراميدز صاحب المركز الثاني.

اقرأ أيضا:

بداية مرحلة حسم الدوري.. موقف الزمالك والمصري قبل مباراة الليلة

الزمالك إبراهيم صلاح المصري الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
هبوط أرضي بالطريق الساحلي برأس سدر وتحرك عاجل من المحافظ
"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار سيارات إم جي الجديدة في مصر
تقلبات أسعار السلع.. كيف طالت آثار الحرب الأمريكية الإيرانية المواطن المصري؟
الملك أحمد فؤاد الثاني يزور معبد أبو سمبل بأسوان
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

