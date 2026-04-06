لجنة الاتصالات بالنواب تكشف محاور قانون حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل

كتب : محمد عبدالناصر

04:00 ص 06/04/2026

كشف النائب عبد المحسن أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن أبرز محاور مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن القانون يتضمن عدداً من الركائز الأساسية التي تستهدف حماية النشء في البيئة الرقمية.

وأضاف حته، عقب جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة أمس، أن اللجنة استمعت في الجلسات السابقة إلي عدد من المناقشات والرؤى، وأفرزت ملامح القانون الذي ستقوم فلسفته على تحقيق توازن دقيق بين إتاحة استخدام التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها، وبين ضمان سلامة الأطفال وحمايتهم من التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد عضو اتصالات النواب على أن المحاور أوضحت ضرورة “اعتماد تقنيات للتحقق من السن وعمر المستخدم”، وهي اعتماد آليات رقمية متطورة ودقيقة للتأكد من عمر المستخدم، بما يضمن الحد من وصول الأطفال إلى محتوى غير مناسب، مع ضبط استخداماتهم للمنصات المختلفة وفقاً للفئات العمرية.

وشدد حته على أن القانون سيشمل جانبا مهما كما أعلنت وزارة الاتصالات، وهو الحماية من المخاطر الرقمية، من خلال فرض ضوابط فنية وتقنية ملزمة على شركات ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن توفير بيئة آمنة للأطفال، والحد من التعرض لمحتوى ضار أو سلوكيات رقمية خطرة.

وشدد "حته" على ضرورة تنمية الوعي والتعاون من خلال تعزيز برامج التوعية للأسر والأطفال بمخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت، مع دعم التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية ومنصات التكنولوجيا، بما يسهم في بناء ثقافة رقمية آمنة ومستدامة.

قانون حماية الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي لجنة الاتصالات مجلس النواب

فيديو قد يعجبك



ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
المرشد الإيراني "مجتبى" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
المرشد الإيراني "مجتبى" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
"ظاهرة تُدرس".. الغندور يعلق على تألق ناصر منسي ويكشف مفاجأة رحيله
"ظاهرة تُدرس".. الغندور يعلق على تألق ناصر منسي ويكشف مفاجأة رحيله
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
وول ستريت جورنال: أمريكا قد تتنازل عن بعض مطالبها
وول ستريت جورنال: أمريكا قد تتنازل عن بعض مطالبها

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق