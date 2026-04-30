الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

36 28
17:00

النادي الأوليمبى

جميع المباريات

"دفعنا الثمن".. مفاجآت في اجتماع توروب مع حراس المرمى قبل مباراة القمة.. ماذا حدث؟

كتب- رمضان حسن:

08:55 م 30/04/2026
    الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي

كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي تفاصيل اجتماع ييس توروب مع حراس مرمى الفريق وذلك قبل مباراة القمة المقرر إقامتها غدًا في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل اجتماع توروب مع حراس الأهلي قبل مواجهة الزمالك

وأوضح المصدر أن توروب عقد منذ قليل جلسة مهمة مع حراس مرمى الفريق؛ محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء قبل مباراة القمة غدا ضد الزمالك.

وبين المصدر أن توروب أبلغ حراس القلعة الحمراء أن الأخطاء التي ارتكبوها من بداية الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي أو القاري كانت ضمن أسباب سوء نتائج الفريق

وأكد أن توروب اعترف للحراس بأن خطة التدوير التي كانت متبعة منذ منتصف الموسم الحالي لم تؤت بثمارها ودفع الفريق ثمنها نتيجة عدم تثبيت حارس واحد يشارك بشكل مستمر.

تعليمات توروب لـ حراس مرمى القلعة الحمراء قبل مباراة القمة

واختتم المصدر تصريحاته بأن المدرب الدنماركي طلب من حراس القلعة الحمراء أن يكونوا على قدر المسؤولية في مباراة القمة وأن يساعدوا زملائهم لاسيما المدافعين على الفوز ضد الزمالك من خلال التمركز الجيد داخل منطقة الجزاء والخروج على الكرة في التوقيت المناسب والتعامل بجدية مع الكرات الثابتة أو الهوائية.

