الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

17:00

النادي الأوليمبى

نجم الزمالك السابق: الأهلي قادر على الفوز بالقمة.. وأتمنى التعادل

كتب : محمد خيري

01:16 م 30/04/2026

الأهلي

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن المنافسة على لقب الدوري ما زالت مفتوحة، رغم تراجع مستوى بعض الفرق خلال الموسم الحالي.

وأوضح التابعي، خلال ظهوره عبر برنامج “نمبر وان” على قناة CBC، أن جماهير الزمالك تعاملت مع التعثر أمام إنبي وكأن اللقب قد ضاع، رغم أن الفارق ما زال قابلًا للتقليص، مشيرًا إلى ترقب الجماهير لنتائج بيراميدز على أمل تقليص الفجوة.

وأضاف أن حسم اللقب يكون أسهل عندما يكون مصير الفريق بين يديه، بنسبة تصل إلى 70%، بينما تصبح الأمور أكثر تعقيدًا عند انتظار نتائج المنافسين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل.

وأشار إلى أن فرص النادي الأهلي في التتويج بالدوري لا تتجاوز 5% وفقًا للمستوى الحالي، في ظل ما وصفه بسوء التوفيق، وصعوبة حدوث تحول جذري في آخر ثلاث مباريات.

ورغم ذلك، شدد التابعي على أن الأهلي يظل قادرًا على حسم مواجهة القمة، مؤكدًا أن مثل هذه المباريات لا تخضع للحسابات الفنية أو الرقمية، ونصح الزمالك بالسعي على الأقل لتحقيق التعادل لتجنب منح المنافس دفعة معنوية.

التشكيل المتوقع للزمالك والأهلي

كما تطرق إلى التشكيل المتوقع للفريقين، مرشحًا مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي، مع تواجد عناصر مثل إمام عاشور وزيزو وتريزيجيه في الخط الأمامي، بينما رشّح المهدي سليمان لحراسة مرمى الزمالك، مع الاعتماد على مجموعة من العناصر الأساسية في الدفاع والوسط والهجوم.

واختتم التابعي تصريحاته بالتعبير عن أمنيته بأن تنتهي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالتعادل، في ظل حساسية المواجهة وتأثيرها المباشر على شكل المنافسة في المرحلة الحاسمة من الموسم.

الأهلي بشير التابعي الزمالك مباراة القمة الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



"تجربة المخدرات وإشارة غير لائقة".. 5 محطات مثيرة في حياة أمير عيد
زووم

"تجربة المخدرات وإشارة غير لائقة".. 5 محطات مثيرة في حياة أمير عيد
هل تجمع أغنية "الغلاوة" بين شيرين عبدالوهاب وبهاء سلطان؟.. مصدر يجيب
موسيقى

هل تجمع أغنية "الغلاوة" بين شيرين عبدالوهاب وبهاء سلطان؟.. مصدر يجيب
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)
أخبار مصر

الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)
"ونش التحرير و8 ملايين داخل أتوبيس".. أغرب 6 سرقات في مصر
حوادث وقضايا

"ونش التحرير و8 ملايين داخل أتوبيس".. أغرب 6 سرقات في مصر
بسبب بيزيرا.. خالد الغندور يدافع عن حسن شحاتة برسالة قوية
رياضة محلية

بسبب بيزيرا.. خالد الغندور يدافع عن حسن شحاتة برسالة قوية

الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)
* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"