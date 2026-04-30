رصاص الثأر يغتال مصلِّيًا.. مقتل أربعيني أثناء توجهه لصلاة الفجر بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

02:32 م 30/04/2026

شهدت قرية أولاد نصير التابعة لدائرة مركز سوهاج، اليوم الخميس، مصرع شاب متأثرًا بإصابته بطلق ناري، أثناء سيره بالشارع العام، وأشارت التحريات الأولية إلى ارتباط الواقعة بخصومة ثأرية قديمة بين عائلتين بالقرية.

إخطار أمني وانتقال لموقع الحادث

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بمقتل المدعو "محمد ص" 45 عامًا، ويقيم بقرية أولاد نصير، إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء سيره بأحد شوارع القرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط وحدة مباحث مركز سوهاج إلى مكان البلاغ، حيث تبين من الفحص والمعاينة الأولية أن المجني عليه أصيب بطلق ناري أودى بحياته في الحال.

الجريمة وقعت أثناء توجهه لصلاة الفجر

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المجني عليه كان في طريقه لأداء صلاة الفجر، عندما باغته مجهول بإطلاق النار عليه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في موقع الحادث.

خصومة ثأرية وراء الواقعة

وكشفت التحريات المبدئية أن الحادث يرجح أن يكون نتيجة خصومة ثأرية قائمة منذ فترة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لتحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في ملابسات الواقعة.

جريمة قتل إطلاق نار مركز سوهاج سوهاج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم قمة الأهلي والزمالك
رياضة محلية

رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم قمة الأهلي والزمالك
الرئيس السيسي: 65% من المصريين دون 40 عامًا وتوفير الوظائف تحدٍ كبير
أخبار مصر

الرئيس السيسي: 65% من المصريين دون 40 عامًا وتوفير الوظائف تحدٍ كبير
بسبب المونوريل.. سكك حديد مصر الحديد تعلن إنهاء رحلتين عند الجيزة بدلًا
أخبار مصر

بسبب المونوريل.. سكك حديد مصر الحديد تعلن إنهاء رحلتين عند الجيزة بدلًا
الحرس الثوري ممنوع.. كواليس انسحاب وفد إيران من مؤتمر فيفا
رياضة عربية وعالمية

الحرس الثوري ممنوع.. كواليس انسحاب وفد إيران من مؤتمر فيفا
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
أخبار مصر

الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)