شهدت قرية أولاد نصير التابعة لدائرة مركز سوهاج، اليوم الخميس، مصرع شاب متأثرًا بإصابته بطلق ناري، أثناء سيره بالشارع العام، وأشارت التحريات الأولية إلى ارتباط الواقعة بخصومة ثأرية قديمة بين عائلتين بالقرية.

إخطار أمني وانتقال لموقع الحادث

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بمقتل المدعو "محمد ص" 45 عامًا، ويقيم بقرية أولاد نصير، إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء سيره بأحد شوارع القرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط وحدة مباحث مركز سوهاج إلى مكان البلاغ، حيث تبين من الفحص والمعاينة الأولية أن المجني عليه أصيب بطلق ناري أودى بحياته في الحال.

الجريمة وقعت أثناء توجهه لصلاة الفجر

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المجني عليه كان في طريقه لأداء صلاة الفجر، عندما باغته مجهول بإطلاق النار عليه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في موقع الحادث.

خصومة ثأرية وراء الواقعة

وكشفت التحريات المبدئية أن الحادث يرجح أن يكون نتيجة خصومة ثأرية قائمة منذ فترة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لتحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في ملابسات الواقعة.