حجز محاكمة زوجة "مستريح السيارات" في اتهامها بالاشتراك معه بالنصب للحكم

كتب : أحمد عادل

02:24 م 30/04/2026 تعديل في 02:33 م

أمير هلالي - مستريح السيارات

حجزت محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة زوجة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، وذلك على خلفية اتهامها بالاشتراك مع زوجها في عمليات النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، لجلسة 6 مايو المقبل للنطق بالحكم.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 3845 لسنة 2026، عن تورط المتهمة في الوقائع، حيث وُجهت لها اتهامات بمساندة زوجها في إقناع أحد الضحايا بتسليم أمواله، بزعم استيراد سيارة من الخارج بأسعار أقل من السوق.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة لعبت دورًا في تعزيز ثقة المجني عليه بالمشروع المزعوم، من خلال دعم رواية المتهم الأول والتأكيد على مصداقيتها، ما ساهم في إتمام واقعة الاستيلاء على الأموال.

تفاصيل نشاط النصب والتحقيقات:

وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج مئات المواطنين، موهمًا إياهم بقدرته على استيراد سيارات بأسعار تنافسية، مستندًا إلى صفته داخل كيان تجاري، وتمكن من جمع نحو 2 مليار جنيه، قبل أن يلوذ بالفرار خارج البلاد.

ومع تصاعد البلاغات، باشرت النيابة العامة، من خلال إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، إجراءات تتبع المتهم الهارب، حيث جرى إصدار أمر قبض دولي، وتقديم طلب تسليم رسمي بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات، وبمشاركة الإنتربول المصري.

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط المتهم وإعادته إلى البلاد، حيث تم تسليمه للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


