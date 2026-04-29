الدولار يقفز ويلامس 54 جنيها لأول مرة منذ شهر.. فما الأسباب؟ (محدث)

كتب : منال المصري

03:27 م 29/04/2026 تعديل في 30/04/2026

واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات الأسبوع في البنوك اليوم الخميس، ليقفز بنحو 80 قرشا ليلامس مستوى 54 جنيها للشراء والبيع لأول مرة منذ شهر، في إشارة إلى تزايد الطلب على العملة الأجنبية داخل السوق.

خلال الأسبوع الجاري تسبب اتساع الصراع الإيراني الأمريكي في زيادة الضغوط على طلب العملة الأمريكية لتمويل خروج جزئي للأجانب وسط حالة عدم اليقين بتوقف الصراع القائم بمنطقة الشرق الأوسط.

وكان الجنيه قد تمكن من استرداد نحو نصف خسائره خلال أول أسبوعين من أبريل الجاري، بعدما سجل أدنى مستوى له بالقرب من 55 جنيهًا في بداية الشهر، متأثرًا بتداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

ضغوط خروج المستثمرين الأجانب

وأرجع مصرفيون هذا الارتفاع إلى خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية، مثل أذون وسندات الخزانة، في ظل تصاعد المخاطر الإقليمية، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار مع قيام المستثمرين بتحويل أموالهم إلى الخارج.

كما ساهمت زيادة الطلب على العملة الأجنبية لتمويل الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد في تعزيز الضغوط على الجنيه، لا سيما داخل سوق الإنتربنك (سوق تداول العملات بين البنوك).

تحركات الأموال الساخنة

وبحسب تقديرات مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، فقد شهدت السوق المصرية خروج استثمارات أجنبية تقدر بنحو 10 مليارات دولار من أدوات الدين المحلية خلال الفترة من منتصف فبراير وحتى نهاية مارس الماضي.

في المقابل، أظهرت بيانات البورصة المصرية عودة نحو 3 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل خلال النصف الأول من أبريل، قبل أن تعاود جزء منها الخروج مجددًا مع تجدد التوترات.

