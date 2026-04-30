بسبب بيزيرا.. خالد الغندور يدافع عن حسن شحاتة برسالة قوية

كتب : محمد خيري

12:47 م 30/04/2026

وجّه خالد الغندور رسالة دعم قوية إلى حسن شحاتة، ردًا على الانتقادات التي طالته عقب تصريحاته الأخيرة بشأن لاعب نادي الزمالك، خوان بيزيرا.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "كابتن حسن شحاتة يا معلم خلي الشبكة تتكلم ومن هنا ربنا يخليك لمصر ويحفظك ويشفيك بإذن الله، إنت ياما فرحتنا في أحلى أيام حياتنا الكروية من 2006 لغاية 2010".

وأضاف: "وأنا ضد أي تطاول وقلة أدب لمجرد إنه اتكلم عن بيزيرا، وعلى فكرة راعوا السن والمرض، والكابتن قال لاعب كويس.. وكفاية بقى شياطين السوشيال ميديا.. استقيموا يرحمكم الله".

تصريحات حسن شحاتة

وتأتي هذه الرسالة في أعقاب الجدل الذي أثارته تصريحات شحاتة، والتي انتقد خلالها سلوك اللاعب البرازيلي، معتبرًا أن بكاءه في بعض المواقف أمر غير معتاد، وهو ما قوبل بحالة من الغضب بين بعض جماهير الزمالك، نظرًا لمستوى اللاعب المميز مع الفريق خلال الموسم الحالي.

